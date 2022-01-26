HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Dışişleri'nden Mısır'a Uçak ve Radar Satışına Onay

ABD Dışişleri'nden Mısır'a Uçak ve Radar Satışına Onay

26.01.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a hava savunma radar sistemleri ve C-130 Süper Herkül uçaklarının olası satışına onay verdi

ABD Dışişleri'nden Mısır'a Uçak ve Radar Satışına Onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a hava savunma radar sistemleri ve C-130 Süper Herkül uçaklarının olası satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıkamada, söz konusu anlaşmanın 2,5 milyar dolardan fazla tutacağı belirtildi.

Pentagon açıklamasında olası anlaşma kapsamında, 12 adet C-130J-30 uçağının satışıyla birlikte Mısır’a teknik ve yedek parça desteği de sağlanacağı anlaşmanın bu kısmının yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında olacağı belirtildi.

Mısır hükümeti anlaşma kapsamında ABD’den 3 adet SPS-48 kara radarı almayı hedefliyor. Radarlarla birlikte teknik ekipmanlar ve personel eğitimlerinin de sağlanması da Mısır’ın ABD’den talepleri arasında yer alıyor. Söz konusu radar sistemlerinin de yaklaşık 355 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

Satıiın gerçekleşmesi için ABD Kongresi’nin askeri ekipmanların Mısır’a satışına onay vermesi gerekiyor. Her ne kadar ABD Dışişleri Bakanlığı satışa onay verse de bu onay Kongre’nin onayını garanti etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Koronavirüs aşısı olmadı, nakil listesinden çıkarıldıKoronavirüs aşısı olmadı, nakil listesinden çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.