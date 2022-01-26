ABD Dışişleri'nden Mısır'a Uçak ve Radar Satışına Onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a hava savunma radar sistemleri ve C-130 Süper Herkül uçaklarının olası satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıkamada, söz konusu anlaşmanın 2,5 milyar dolardan fazla tutacağı belirtildi.

Pentagon açıklamasında olası anlaşma kapsamında, 12 adet C-130J-30 uçağının satışıyla birlikte Mısır’a teknik ve yedek parça desteği de sağlanacağı anlaşmanın bu kısmının yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında olacağı belirtildi.

Mısır hükümeti anlaşma kapsamında ABD’den 3 adet SPS-48 kara radarı almayı hedefliyor. Radarlarla birlikte teknik ekipmanlar ve personel eğitimlerinin de sağlanması da Mısır’ın ABD’den talepleri arasında yer alıyor. Söz konusu radar sistemlerinin de yaklaşık 355 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

Satıiın gerçekleşmesi için ABD Kongresi’nin askeri ekipmanların Mısır’a satışına onay vermesi gerekiyor. Her ne kadar ABD Dışişleri Bakanlığı satışa onay verse de bu onay Kongre’nin onayını garanti etmiyor.

