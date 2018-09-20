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ABD Dışişleri’nden Serkan Gölge Açıklaması

20.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türk-Amerikan çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’nin cezasının düşürülmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türk-Amerikan çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’nin cezasının düşürülmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklamasında, “Türk mahkemesinin Dr.Gölge’nin cezasını düşürme kararından memnuniyet duyduk. Bununla birlikte, Dr.Gölge’nin davasının güvenilir kanıtlardan yoksun olduğuna ve derhal serbest bırakılarak ailesine tekrar kavuşması gerektiğine inanmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Nauert, Türkiye’deki Amerikan vatandaşları ve ABD diplomatik misyonlarının yerel çalışanlarına karşı “adil olmayan” diğer adli kovuşturmalarla birlikte Gölge’nin davasını da yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Gölge Şubat ayında 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gölge, cezaya Adana’daki mahkemede itiraz etmişti. Mahkeme Gölge’yi serbest bırakması ancak cezasını 5 yıla düşürdü ve terör örgütü üyeliği mahkumiyetini terör örgütüne yardım etmeye çevirdi.

Gölge’nin avukatı Ali Bilgin bu bilgileri Al-Monitor'le paylaştı.

Serdar Gölge suçlamaları reddediyor ve şimdi de bir üst mahkemeye itiraz etmeye hazırlanıyor.

Gölge tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu.

Eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay’da 2016 yılında darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmıştı.

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