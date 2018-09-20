ABD Dışişleri’nden Serkan Gölge Açıklaması

Gölge, cezaya Adana’daki mahkemede itiraz etmişti. Mahkeme Gölge’yi serbest bırakması ancak cezasını 5 yıla düşürdü ve terör örgütü üyeliği mahkumiyetini terör örgütüne yardım etmeye çevirdi.

Nauert, Türkiye’deki Amerikan vatandaşları ve ABD diplomatik misyonlarının yerel çalışanlarına karşı “adil olmayan” diğer adli kovuşturmalarla birlikte Gölge’nin davasını da yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Gölge’nin avukatı Ali Bilgin bu bilgileri Al-Monitor'le paylaştı.

Serdar Gölge suçlamaları reddediyor ve şimdi de bir üst mahkemeye itiraz etmeye hazırlanıyor.

Gölge tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu.

Eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay’da 2016 yılında darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmıştı.

