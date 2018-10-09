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ABD Dışişleri’nden 'Suudi Gazeteci' Açıklaması

09.10.2018 23:19 | Son Güncelleme

Türkiye’deki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nu ziyareti sonrası ortadan kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Nauert, “Konuyu takip ediyoruz. Başkan Suudilerle konuşacak. O görüşmenin önüne geçmek istemiyoruz” dedi

ABD Dışişleri’nden 'Suudi Gazeteci' Açıklaması

Türkiye’deki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nu ziyareti sonrası ortadan kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Heather Nauert, “Konuyu takip ediyoruz. Başkan Suudilerle konuşacak. O görüşmenin önüne geçmek istemiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gazetecilerin sorusu üzerine bakanlıktan Pazartesi gece yapılan yazılı açıklamaya atıfta bulundu. Nauert, Suudi Arabistan’a olayla ilgili soruşturma çağrısını yineledi.

Dışişleri sözcüsüne Amerika’dan bu konuda açıklamanın neden geciktiği soruldu. Sözcü Heather Nauert, durumu bir gecikme olarak nitelemeyi reddederken, Amerika’nın arka planda konuyu takip ettiği mesajını verdi.

Sözcüye basın toplantısında Suudi gazetecinin hayatta olup olmadığına ilişkin Amerika’nın elinde bir delil olup olmadığı da soruldu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü “Biz Suudi gazetecinin akıbetiyle ilgili bir sonuca varmıyoruz” ifadesini kullandı.

Dışişleri sözcüsüne Suudi gazetecinin ortadan kaybolması konusunda Türkiye’den bir talebin olup olmadığı ve olayın Türkiye topraklarında meydana gelmesi sebebiyle Türklerle görüşülüp görüşülmediği ısrarla soruldu. Sözcü Heather Nauert, “Türklerle konuşmuyoruz demiyorum. Ama yapılan temaslara ilişkin elimde bir bilgi yok” diye konuştu.

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