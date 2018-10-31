ABD Dışişleri'nden Yemen Çağrısı: 'Taraflar Masaya Dönmeli'

Açıklamada “Amerika şu anki iklimin Yemen savaşının sonlandırılması amacıyla barış görüşmelerine başlanmasına uygun olduğu kanısında” denildi, “Her iki tarafın da artık masaya oturma zamanı geldi” ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Yemen’de bir an önce silahların susması çağrısını yinelendi. Husi milislerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik insansız hava araçalarıyla yapılan saldırılara son vermesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da sivil nüfusun yoğun olduğu yerlere yönelik hava saldırılarını durdurması çağrısı yapıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın mimarı olduğu Yemen savaşı konusunda tartışma şiddetlenmişti. Savunma Bakanı Jim Mattis’in ateşkes çağrısının ardından bu kez benzer çağrı Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada “Yemen savaşının sonlandırılması için iklim uygun” denildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak koalisyon tarafından eğitilen binlerce Yemen askerinin zırhlı araçlar ve tanklarla birlikte Hudeyde’nin dış bölgelerine sevk edildiğini ve sevkiyatın önümüzdeki günlerde başlaması beklenen büyük bir operasyona hazırlık amacı taşıdığını söyledi. Reuters’a bilgi veren bölge sakinlerine göre Husiler de Hudeyde’nin kent merkezinde konuşlanmış durumda. Koalisyondan ya da Husilerden askeri hareketliliğe ilişkin bir açıklama gelmedi. Habere göre bu hamlenin amacı İran destekli Husiler’i Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülecek barış görüşmelerine dönmeye zorlamak.

Hem Amerika hem de İngiltere üç buçuk yıldır devam eden ve ülkeyi kıtlık noktasına kadar sürükleyen Yemen savaşının sonlandırılması çağrısı yapmıştı. Yemen’de ateşkes çağrıları Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası diplomasi açısından zor duruma düşen Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı daha da arttırmış durumda.

Yemen savaşı Suudi Arabistan ve İran arasında bir vekil savaşı olarak değerlendirliyor. Batı destekli Arap ittifakı 2015 yılında Yemen’de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti göreve yeniden getirmek için müdahalede bulunmuştu. Ancak koalisyon ülkenin güneyindeki Aden kentini ele geçirdikten sonra savaşta başkent Sanaa dahil olmak üzere nüfusun yoğun olduğu yerlerin kontrolunu elinde bulunduran Husiler’e karşı önemli bir ilerleme sağlayamadı.