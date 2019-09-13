ABD, Diyarbakır'daki terör saldırını kınadı

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı terör saldırısı kınandı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Terör saldırının kınandığı belirtilen mesajda, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

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