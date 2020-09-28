ABD Doğu Akdeniz'de devreye giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile Selanik'te bir araya geldi.ABD Dışişleri Bakanı Mika Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Türkiye ile yaşanan doğal gaz krizini görüşmek üzere Selanik kentinde bir araya geldi. Pompeo, Twitter hesabından "Tekrar Yunanistan'da olmak, ABD'nin zinde bir ortağı ile ortak stratejik bir vizyonu paylaşmak çok sevindirici. İkili ilişkilerimizin gücü tarihi bir noktada bulunuyor" mesajını paylaştı.

Pompeo ve Dendias'tan görüşmenin içeriğine resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD'li üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre Pompeo'nun ziyaretinin amacı "Ankara ve Atina arasındaki gerginliği ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki bir 'kaza ve olay' yaşanması ihtimalini azaltmak.

Washington'ın NATO üyesi iki ülkeyi sorunun giderilmesinde anlaşma sağlanabilmesi için ikna etmek istediği belirtiliyor.

İstikşafi görüşmeler yapılacak

Ankara ve Atina, deniz yetki alanları konusundaki ihtilafı çözmek için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Salı günü BM Genel Kurulu'na video mesajla seslenirken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların "samimi bir diyalogla, uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde çözümünü" istediğini söylemişti.