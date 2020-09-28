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ABD Doğu Akdeniz'de devreye giriyor

28.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

ABD de Ankara ve Atina arasındaki doğal gaz krizinde devreye giriyor.

ABD Doğu Akdeniz'de devreye giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile Selanik'te bir araya geldi.ABD Dışişleri Bakanı Mika Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Türkiye ile yaşanan doğal gaz krizini görüşmek üzere Selanik kentinde bir araya geldi. Pompeo, Twitter hesabından "Tekrar Yunanistan'da olmak, ABD'nin zinde bir ortağı ile ortak stratejik bir vizyonu paylaşmak çok sevindirici. İkili ilişkilerimizin gücü tarihi bir noktada bulunuyor" mesajını paylaştı.

Pompeo ve Dendias'tan görüşmenin içeriğine resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD'li üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre Pompeo'nun ziyaretinin amacı "Ankara ve Atina arasındaki gerginliği ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki bir 'kaza ve olay' yaşanması ihtimalini azaltmak.

Washington'ın NATO üyesi iki ülkeyi sorunun giderilmesinde anlaşma sağlanabilmesi için ikna etmek istediği belirtiliyor.

İstikşafi görüşmeler yapılacak

Ankara ve Atina, deniz yetki alanları konusundaki ihtilafı çözmek için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Salı günü BM Genel Kurulu'na video mesajla seslenirken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların "samimi bir diyalogla, uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde çözümünü" istediğini söylemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Erdoğan'a "Hadi buluşalım ve konuşalım. Ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim" çağrısında bulunmuştu.

Mitsotakis Pompeo'yu evinde ağırlayacak

Mitsotakis'in Pompeo'yu Salı günü Girit adasındaki evinde ağırlayacağı belirtiliyor. ABD ile askeri ilişkilerini güçlendirmek isteyen Atina, geçen yıl ABD ordusunun askeri tesislerindeki kullanım alanını genişletmişti.

Türkiye'nin geçen Temmuz ayında Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunacağını duyurması Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin başlangıcı olmuştu. Ankara, AB liderler zirvesi öncesinde Oruç Reis'in geçen hafta Antalya Limanı'nda bakıma alındığını açıklamıştı.

dpa,Reuters/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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