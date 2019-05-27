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ABD Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs'la İşbirliği Arayışında

27.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Elliot Engel, Doğu Akdeniz’de barışı güçlendirmek ve Rusya’nın bölgedeki enerji rezervleri üzerindeki nüfuzunu azaltmak için ABD’nin Güney Kıbrıs ve müttefiki İsrail ile işbirliği yapmak istediğini söyledi

ABD Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs'la İşbirliği Arayışında

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Elliot Engel, Doğu Akdeniz’de barışı güçlendirmek ve Rusya’nın bölgedeki enerji rezervleri üzerindeki nüfuzunu azaltmak için ABD’nin Güney Kıbrıs ve müttefiki İsrail ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeden sonra konuşan Engel, “ABD, Rusya’nın kötü niyetli komploları ışığında, bölgede temel demokratik değerleri paylaşacak dost ülkeleri arıyor” dedi.

Engel, “Müttefikimiz İsrail’in Kıbrıs’la çalışma olasılığından heyecan duyuyorum. Bence barış ve işbirliği için önümüzde hiç olmadığı kadar iyi bir fırsat var” diye konuştu.

‘Kıbrıs’ın sahip olduğu enerji haklarının da heyecan verici olduğunu belirten ABD’li Kongre üyesi, “Bu yeni bir eşik. Bence Sayın Putin ve Rusya bu durumu kontrol edemez ve etmemeli’’ ifadelerini kullandı.

ABD’li Kongre üyesinden “silah ambargosu” mesajı

Engel ayrıca son haftalarda sık sık gündeme gelen, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı 32 yıllık silah ambargosunun kaldırılması çabalarında ilerleme sağlanacağına inandığını belirtti. Engel, “Artık 1970’lerde yaşamıyoruz ve her soruna yeni bir bakış açısıyla bakmak zorundayız” dedi. ABD etnik çatışma yaşandığı gerekçesiyle 1987’de Güney Kıbrıs’a silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

Fransız, İtalyan ve Amerikan enerji devleri Total, Eni ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik haklara sahip olduğu sularda keşif amaçlı sondaj çalışması yürütme ruhsatı bulunuyor. ExxonMobil ve Eni Ada'nın güneybatısında şu ana kadarki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiklerini açıklamıştı. Şirket, keşfin son iki yılda tüm dünyada bulunan en büyük üçüncü rezerv olduğunu duyurmuştu.

Doğu Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen hidrokarbon rezervleri de Kıbrıs ve İsrail ilişkilerini geliştirdi. Ancak Güney Kıbrıs’ı tanımayan Türkiye sondaj faaliyetlerine karşı çıkıyor. Ankara, 4 Mayıs’ta Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi Fatih’i göndererek, kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia ettiği bölgede çalışmalara başladı.

Dün de Güney Kıbrıs basını, "Ankara fırtınaya hazırlanıyor" başlığıyla, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini gölgeye göndereceğini öne sürdü.

ABD, Türkiye’nin bu hamlelerini kaygı verici olarak niteliyor. Avrupa Birliği’ne göreyse Ankara, (Güney) Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor.

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