ABD Donanma Üssü’nde Silahlı Saldırı

Amerika’nın Florida eyaletinde Deniz Kuvvetlerine ait hava üssünde yaşanan silahlı saldırıda saldırgan ve bir kişi daha öldü, en az 7 kişi yaralandı.

Pensacola’daki hava üssünde insanların üzerine ateş açan saldırganın güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Polis, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıklarken, saldırının hemen ardından askeri üs giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

16 binden fazla askeri personel ve 7 bin 400 sivilin bulunduğu NAS Pensacola Donanma Üssü’nün okyanus kıyısındaki dev tesisi, içinde bulunan müze ve turistik birçok noktasının yanı sıra sağladığı iş olanaklarıyla bölge ekonomisini ayakta tutan bir güce sahip.

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor Üssü’nde bir asker Perşembe günü iki sivil çalışanı öldürdükten sonra intihar etmişti.

