HABER

ABD Donanma Üssü’nde Silahlı Saldırı

06.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Amerika’nın Florida eyaletinde Deniz Kuvvetlerine ait hava üssünde yaşanan silahlı saldırıda saldırgan ve bir kişi daha öldü, en az 7 kişi yaralandı. Pensacola’daki hava üssünde insanların üzerine ateş açan saldırganın güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı.

ABD Donanma Üssü’nde Silahlı Saldırı

Amerika’nın Florida eyaletinde Deniz Kuvvetlerine ait hava üssünde yaşanan silahlı saldırıda saldırgan ve bir kişi daha öldü, en az 7 kişi yaralandı.

Pensacola’daki hava üssünde insanların üzerine ateş açan saldırganın güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Polis, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıklarken, saldırının hemen ardından askeri üs giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

16 binden fazla askeri personel ve 7 bin 400 sivilin bulunduğu NAS Pensacola Donanma Üssü’nün okyanus kıyısındaki dev tesisi, içinde bulunan müze ve turistik birçok noktasının yanı sıra sağladığı iş olanaklarıyla bölge ekonomisini ayakta tutan bir güce sahip.

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor Üssü’nde bir asker Perşembe günü iki sivil çalışanı öldürdükten sonra intihar etmişti.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
KKTC’de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldıKKTC’de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabilirizÇavuşoğlu: Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Ülke tarihinin en büyük grevini yaşarken bakanlığın tweet'i tepki çekti!

En büyük grev yaşanırken bakanlığın tweet'i tepki çekti!

Son dakika! Türkiye-Libya anlaşması sonrası Yunanistan'dan flaş hamle

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.