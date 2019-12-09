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ABD donanma üssündeki silahlı saldırı "terör eylemi varsayımı" ile inceleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 00:40 | Son Güncelleme

ABD donanma üssündeki silahlı saldırı "terör eylemi varsayımı" ile inceleniyor

ABD’nin Florida eyaletindeki Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü meydana gelen saldırının "terör eylemi varsayımı" ile soruşturulduğu bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Rachel L. Rojas, benzer birçok silahlı saldırıda olduğu gibi bu olayı da bir terör eylemi olduğu varsayımı ile incelemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Saldırgan, Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Alshamrani'nin, olaydan kısa süre önce Twitter hesabından ABD’yi, İsrail’i desteklemekle ve Müslüman karşıtı olmakla suçladığı öne sürüldü.

Olaydan sonra bir Suudi komutanın, ülkedeki bütün öğrencilere üssün bir yerinde kalmalarını emrettiği kaydedilirken, FBI yetkilisi Rojas, "Saldırgana yakın birçok Suudi öğrenci var, soruşturmaya yardımcı olmaya devam ediyorlar. Suudi hükümeti de tam destek veriyor." ifadesini kullandı.

Alşamrani'nin saldırıda Florida'dan yasal olarak aldığı "Glock" marka 9 milimetre çapındaki silahı kullandığı belirtildi.

16 binden fazla askerin ve 7 bin 400 sivil personelin çalıştığı Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, üste yabancı askerlere onlarca yıldır eğitim verildiğini belirterek, "Sanırım tüm prosedüre bakmak zorunda kalacağız. Buna hemen başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de askeri eğitim için 153 ülkeden 5 binden fazla yabancı öğrencinin bulunduğu, bunların arasında 850'den fazla Suudi vatandaşının yer aldığı ifade edildi.

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Pensacola donanma üssü silahlı saldırı terör eylemi varsayımı

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