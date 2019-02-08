ABD Donanması, İstanbul Boğazı’nı kapak fotoğrafı yaptı

ABD Donanması’na ait resmi Twitter hesabı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçen ABD savaş gemisini kapak fotoğrafı yaptı.

ABD Donanması’na ait resmi Twitter hesabı, donanmaya ait USS Donald Cook isimli savaş gemisinin İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçerken çekilen fotoğrafı kapak resmi yaptı. Donanmanın bu fotoğrafı kapak resmi olarak seçmesi ise dikkat çekti.

Donanma’nın kapak resmi olarak kullandığı fotoğrafın 19 Ocak’ta çekildiği biliniyor. Aynı gün fotoğraflar ile paylaşım yapan donanma, “USS Donald Cook, deniz güvenliği operasyonlarında bölgesel müttefiklere yardım etmek için Türk Boğazlarını geçti ve Karadeniz’e girdi” notunu düşmüştü.

