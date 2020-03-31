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Yüzen hastane koronavirüsün merkez üssüne demirledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

ABD Donanması’na ait ‘Comfort’ gemisi koronavirüsün yeni merkezi haline gelen New York’a demirledi.

Yüzen hastane koronavirüsün merkez üssüne demirledi!

Geminin şehir hastanelerindeki yükü hafifletmesi amaçlanıyor. Bin yataklı yüzen hastane Manhattan’ın Batı Yakası’nda Pier 90’a demirledi. Hastanenin bugün hasta kabulüne başlaması bekleniyor.

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen ABD’de, ABD Donanması’na ait ‘Comfort’ (huzur, konfor) isimli bin yatak kapasiteli gemi, dün Manhattan’a demirledi. Yüzen hastanenin şehirdeki hastanelerin yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

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Beyaz gövdesinde kırmızı haçlarla süslenen gemi, bi pandemi hastanesi statüsünde değil. Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmayacak olan gemi, travma vakaları dahil olmak üzere hastanelerdeki diğer hastaların tedavisini üstlenecek.

Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmayacak olan gemi, travma vakaları dahil olmak üzere hastanelerdeki diğer hastaların tedavisini üstlenecek.

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En son 11 Eylül saldırılarının ardından New York’a demirleyen ‘Comfort’ta bin 200 sağlık personeli görev almaya hazır bulunuyor.

Gemide ayrıca, ameliyathaneler, tıbbi laboratuvar, eczane, dijital radyoloji, CAT taraması, iki oksijen üreten tesis ve bir helikopter pisti yer alıyor.

Comfort’ın diğer hastaların tedavisini üstlenmesiyle birlikte New York’taki pandemi hastaneleri mümkün olduğunca çok yataklı yoğun bakım üniteleriyle donatılacak.

Öte yandan New York’ta Manhattan Kongre Merkezi Javits Center da sahra hastanesine dönüştürülmüş durumda.

GEMİYİ GÖRMEK İSTEYEN NEW YORKLULAR ‘SOSYAL MESAFE’Yİ UNUTTU

‘Comfort’ın Manhattan’a yanaşmasının ardından gemiyi görmek için Pier 90’a akın eden New Yorklular ‘sosyal mesafe’ kuralını unuttu.

Geminin şehre yanaştığı esnada bir düzine NYPD polisi hazır bulunuyordu. Halkı sosyal mesafe konusunda uyaran ve kalabalığın geminin fotoğraflarını çekmesine izin veren New York polisi, sosyal mesafe kuralına uymayanlara herhangi bir ceza uygulamadı.

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınna kararlara uymayanlara 500 dolar para cezası uygulanabileceğini belirtti.

ABD’de bugüne dek 164 bin 266 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde 3 bin 170 kişi hayatını kaybederken 5 bin 507 kişi de corona virüsten kurtuldu.

Ülkede koronavirüs vakası en çok New York’ta görüldü. New York’ta bugüne dek 67 bin 325 kişiye koronavirüs tanısı konulurken bin 342 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 16 bin 636 vaka ile New Jersey takip ediyor.

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