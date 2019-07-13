ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması’na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 07.00’de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 08.00'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

ABD gemisi 'USNS Yuma', Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne yol aldı.

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