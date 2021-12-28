ABD Donanması'nda Bir Gemide Daha Salgın Alarmı

ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinde görevli personelin yaklaşık yüzde 25’inin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Küba’daki Guantanamo Limanı’nda bulunan USS Milwaukee savaş gemisinin yüz kadar askeri personelinin yaklaşık yüzde 25’inin Corona virüsü salgınına yakalandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, gemide salgının şu aşamada kontrol altına alındığını ancak hastalanan personel nedeniyle geminin görevinin askıya alındığını açıkladılar.

Geminin 14 Aralık tarihinde Florida’da Jacksonville’de bulunan Mayport Limanı’nından yola çıktığı Guantanamo’nun ardından Güney Saha Komutanlığı’ndaki görev bölgesine gitmek üzere hazırlandığı belirtildi. Ancak salgın nedeniyle bu görevi askıya alındı.

Bu ayın ilk günlerinde USS Halsey askeri gemisinin de görevi çok sayıda personelin Corona virüsü salgınına yakalanması nedeniyle askıya alınmıştı.

USS Halsey destroyerinde de personelin üçte birinin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Gemide bulunan 300 mürettebattan 100 kadarı salgına yakalandı. Yetkililer gemideki tüm personelin tam aşılı olduklarını kimsenin hastaneye kaldırılmayı gerektirecek kadar kötüleşmediğini belirtti.

USS Milwaukee gemisi mürettebatının da tamamının aşılanmış olduğu ve test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındıkları açıklandı. Personelden bazı kişilerde görülen virüsün Omicron varyantı olduğu ifade edildi.

ABD Donanması’nda ilk olarak geçen yıl 4 bin 800 mürettebatın bulunduğu USS Theodore Rooseveelt uçak gemisinde salgın görülmüş ve gemideki binden fazla asker salgına yakalanmıştı. İki ay kadar salgın nedeniyle Guam’da kalan gemidee bir asker COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanlığı hali hazırda Deniz Kuvvetleri’nde görevli personelin yüzde 98’inden fazlasının tam olarak aşılı olduğunu açıkladı.

