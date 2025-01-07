HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD donuyor! Kış fırtınası alarmı: OHAL ilan edilen eyalet sayısı 7'ye yükseldi! Binlerce uçuş iptal edildi

ABD donuyor! Kış fırtınası alarmı: OHAL ilan edilen eyalet sayısı 7'ye yükseldi! Binlerce uçuş iptal edildi

07.01.2025 00:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin orta kesimlerinden doğu yakasına kadar etkili olan kar yağışı ve şiddetli soğuklar 13 eyalette etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 3 bin 500’den fazla uçuş iptal edilirken, OHAL ilan edilen eyalet sayısı ise 7'ye çıktı. Dondurucu kutup soğuklarının bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

ABD donuyor! Kış fırtınası alarmı: OHAL ilan edilen eyalet sayısı 7'ye yükseldi! Binlerce uçuş iptal edildi

ABD’nin büyük bir bölümü, kış fırtınası nedeniyle zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma birçok eyalette hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. Kentucky, West Virginia, Batı Virginia, Kansas, Arkansas, Missouri ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Kansas, Nebraska ve Missouri, kış fırtınasından en ağır etkilenen eyaletler arasında yer aldı.

AA-20250106-36677266-36677259-ABDDE_SIDDETLI_KAR_YAGISI_VE_SOGUKLAR_13_EYALETTE_ETKILI_OLDU

Kansas ve Nebraska’da pazar günü bazı bölgelerde 15 inçten fazla kar yağışı kaydedildi. Missouri’nin Kansas City bölgesi, 11 inçlik kar yağışı ile neredeyse şehir tarihindeki rekor seviyeye ulaştı. Bu yoğun kar yağışı, hızlı sıcaklık değişimleriyle birleşerek otoyollarda tehlikeli buzlanmalara neden oldu. Otoyollarda araçlar kayarak bariyerlere ya da diğer araçlara çarptı. AccuWeather, bu olumsuz hava şartları nedeniyle Kansas ve Missouri’de en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini raporladı.

AW365218_01

FIRINA OHIO VADİSİ'NE ULAŞTI

Fırtına, orta batıdan doğuya doğru ilerleyerek Ohio Vadisi’nde de etkili oldu. Indiana ve Illinois eyaletlerinde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı zorlaştırdı. Indiana’da bazı bölgelerde 8 ila 10 inç arasında kar birikirken, Illinois’in kırsal bölgelerinde yolların büyük bölümü kapanma noktasına geldi. Michigan’da ise kar yağışıyla birlikte sert rüzgarlar da etkili oldu. Saatte yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgarın hızı, karın yerden savrulmasına neden olarak görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

AW365218_03

Güneydoğu eyaletlerinde de kış fırtınasının etkileri hissedildi. Kentucky ve Tennessee’de kar yağışı yoğunlaşırken, bazı bölgelerde 6 ila 8 inç arasında kar kalınlığı ölçüldü. Atlanta ve çevresinde ise hafif kar yağışının yanı sıra soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Güneydoğuda alışılmadık hava şartları, özellikle hazırlıksız sürücüler için büyük tehlike oluşturdu.

DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİLİ OLDU

Kuzeydoğuda kar yağışı, New York’un güneyi ve New Jersey gibi bölgelerde etkisini artırdı. Güney New Jersey’de bazı bölgelerde kar kalınlığı 9 inçe kadar ulaşırken, New York City ve çevresinde hafif kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar hakim oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), kuzeydoğu genelinde salı ve çarşamba günleri boyunca kuru ancak rüzgarlı havanın devam edeceğini açıkladı.

AW365218_02

HAVA ULAŞIMI FELÇ OLDU

Kış fırtınası, hava ulaşımında da büyük aksamalara neden oldu. Uçuş takip sitesi FlightAware’e göre pazar ve pazartesi günleri arasında ülke genelinde 3 bin 500’den fazla uçuş iptal edildi. Başkent Washington DC bölgesindeki havaalanları, iptallerden en çok etkilenen yerler oldu. Reagan National Havaalanı’nda 250’den fazla kalkış uçuşu iptal edilirken, Washington Dulles ve Baltimore-Washington Uluslararası havaalanlarında da yüzlerce uçuş gerçekleştirilemedi.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDECEK

Meteoroloji uzmanları, kış fırtınasının etkilerinin hafta boyunca süreceğini bildirdi. Orta batı ve kuzeydoğu bölgelerinde çarşamba gününe kadar soğuk hava, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüş, hem kara hem de hava ulaşımında ciddi riskler oluşturuyor.
ABD’nin birçok eyaletinde hayatı felç eden bu zorlu kış şartları milyonlarca insanın günlük yaşamını aksatırken, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

ABD "Endişe verici" sözleriyle duyurdu! Rusya'dan Kuzey Kore'ye kritik teklif

ABD "Endişe verici" sözleriyle duyurdu! Rusya'dan Kuzey Kore'ye kritik teklif

Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

Biden'dan giderayak Trump'a çelme! ABD artık petrol ve doğal gaz sondakı yapamayacak

Biden'dan giderayak Trump'a çelme! ABD artık petrol ve doğal gaz sondakı yapamayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.