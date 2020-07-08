ABD DSÖ’den ayrılmak için resmen başvurdu

Demokratlar ise Trump’ın kararına tepkili.ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ayrılacaklarını açıklamasının ardından Washington örgütten ayrılmak için resmi başvuruda bulundu. Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, kararın resmen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini ve ayrılığın 6 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacağını belirtti. BM ve Cenevre merkezli DSÖ de, ABD hükümetinin başvurusunun örgüte ulaştığını teyit etti. Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin resmi başvuru konusunda Pazartesi günü bilgilendirildiğini söyledi. Dujarric, Guterres'in DSÖ ile birlikte başvuruyu incelediğini de sözlerine ekledi. 21 Haziran 1948'den bu yana BM'ye bağlı DSÖ'nün üyesi olan ABD, üyelik anlaşmasıyla ilgili Kongre'de alınan kararda üyelikten ayrılma hakkını saklı tutmuştu. Ancak bunun için ayrılmadan 12 ay önce bildirimde bulunulması ve DSÖ'ye daha önceki döneme ait bütün aidatların ödenmesi şart koşulmuştu.

Demokratlar karara tepkili ABD yönetiminin DSÖ'den resmen ayrılmak için yaptığı başvuru Demokratların tepkisine yol açtı. Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter hesabından Kongre'nin DSÖ'ye yapılan bildirim konusunda bilgilendirildiğini açıklarken karara tepkisini de gösterdi. ABD'nin "pandeminin ortasında” DSÖ'den ayrılmasını eleştiren Menendez, Trump'ın koronavirüs salgını karşısındaki tavrını "kaotik ve tutarsız” diye nitelendirdi ve "Bu Amerikalıların hayatlarını veya çıkarlarını korumaz, Amerikalıları hasta ve yalnız bırakır” ifadesini kullandı. Ülkede Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın rakibi olmak isteyen Joe Biden tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. "Amerikalılar, Amerika küresel sağlığın güçlendirilmesi için çaba gösterdiği zaman daha güvende olur” diyen Biden, "Başkanlığımın ilk gününde DSÖ'ye yeniden gireceğim ve dünya sahnesindeki liderliğimizi yeniden tesis edeceğim” dedi. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de DSÖ'den ayrılmanın "Gerçekten saçma bir hareket” olduğunu belirterek, Başkan Trump'ın koronavirüsle uluslararası mücadeleyi sekteye uğrattığını ifade etti.