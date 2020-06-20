‘’ABD Dünya Sağlık Örgütü’nün Yerine Başka Ortaklar Buluyor’’

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) çekileceğini açıklayan ABD, küresel sağlık projeleri için alternatif ortaklıklar başlattıklarını bildirdi.

Başkan Donald Trump, geçen ay ABD’nin WHO ile ilişkisini sonlandıracağını açıklamış ve örgütü Corona virüsü salgını sürecini iyi yönetemeyerek Çin’in kuklası olmakla suçlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Dış Yardımlar Dairesi Başkanı Jim Richardson gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Sağlık projelerinin uygulanmasında başka alternatiflerin mümkün olmadığı bir dizi ülke vardı. Ancak Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) bu ülkelerin çoğunda alternatif yardımcılar buldu’’ dedi.

Richardson, bu alternatif ortakların hangi kurumlar olduğunu söylemedi ancak ABD’nin, WHO’nun yerini alacak inanç temelli sivil toplum örgütleri, taşeron firmalar ve çok uluslu kuruluşları kapsayan inanılmaz bir kadrosu olduğunu söyledi. Richardson tek bir alanda çalışmaların ise istisna oluşturduğunu kaydetti.

ABD’li diplomat, ‘’Çocuk felci projelerinde uygulayıcı ortaklar bulmak konusunda hala zorluk yaşıyoruz. Bu konuda bir çözüm bulmak ve yönetim olarak bu özgün durumlarda nasıl ilerlemek istediğimizi görmek için devlet kurumları arasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.