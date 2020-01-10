ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçlayarak, soruşturmanın sonucuna göre ABD'nin ve uluslararası kamuoyunun gerekli adımları atacağını bildirdi.

Beyaz Saray'da Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile basın toplantısı düzenleyen Pompeo, İran'da düşen Ukrayna uçağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, ABD'nin yanı sıra Kanada, İngiltere ve Avustralya istihbaratlarının da benzer değerlendirmeler yaptığına işaret ederek, "Söz konusu uçağın muhtemelen bir İran füzesiyle vurulduğuna inanıyoruz. Soruşturmanın sonucuna göre hem ABD hem de dünya uygun bir şekilde karşılık verecektir." yorumunu yaptı.

- "Süleymani ABD hedeflerine saldırılar planlıyordu"

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Pompeo, "Süleymani'nin Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğine ve başka yerlerdeki ABD tesislerine saldırılar düzenlemeyi planladığı konusunda eminiz. Bu bakımdan Süleymani bizim için yakın bir tehditti." açıklamasını yaptı.