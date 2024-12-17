HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD duyurdu! Rusya için dikkat çeken 'Kuzey Koreli asker' açıklaması: Ölü ve yaralı askerler olduğuna dair göstergelerimiz var

ABD duyurdu! Rusya için dikkat çeken 'Kuzey Koreli asker' açıklaması: Ölü ve yaralı askerler olduğuna dair göstergelerimiz var

17.12.2024 21:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde dünya basınında Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler olduğuna dair iddialar yer almaya başlamıştı. Konuyla ilgili olarak ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeleri bulunduğunu söyledi.

ABD duyurdu! Rusya için dikkat çeken 'Kuzey Koreli asker' açıklaması: Ölü ve yaralı askerler olduğuna dair göstergelerimiz var

Tümgeneral Ryder, günlük basın toplantısında, "Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler" iddiasına ilişkin soruları yanıtladı.

1

"HEM ÖLÜ HEM DE YARALILARI OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGELERİMİZ VAR"

"Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz" diyen Ryder, "Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

707807

12 BİN CİVARINDA ASKER YOLLANDIĞI BELİRTİLDİ

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısı sorulduğunda ise Ryder, bildiği kadarıyla bu sayının halen 12 bin civarında olduğunu kaydetti.

708706

ZAMAN ARALIĞI VERİLDİ: BİR HAFTADAN UZUN

Askerlerin, Rus güçlerinin yanında "bir haftadan uzun süredir" çatıştığının tahmin edildiğini söyleyen Ryder, bu askerlerin yalnızca Kursk'ta bulunduğunu ifade etti.

2

EN AZ 30 KUZEY KORELİ ASKERİN ÖLDÜĞÜ VE YARALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Ukrayna abd
En Çok Okunan Haberler
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!

Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!

İlk hamle Rusya'dan geldi! Terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

İlk hamle Rusya'dan geldi! Terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

ABD'deki okul saldırganın manifestosundan, Eskişehir'de bıçaklı saldırı yapan Arda Küçükyetim çıktı!

ABD'deki okul saldırganın manifestosundan, Eskişehir'de bıçaklı saldırı yapan Arda Küçükyetim çıktı!

ABD duyurdu! Rusya için dikkat çeken 'Kuzey Koreli asker' açıklaması

ABD duyurdu! Rusya için dikkat çeken 'Kuzey Koreli asker' açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.