ABD duyurdu! Rusya için dikkat çeken 'Kuzey Koreli asker' açıklaması: Ölü ve yaralı askerler olduğuna dair göstergelerimiz var

Tümgeneral Ryder, günlük basın toplantısında, "Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler" iddiasına ilişkin soruları yanıtladı.

"HEM ÖLÜ HEM DE YARALILARI OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGELERİMİZ VAR"

"Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz" diyen Ryder, "Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

12 BİN CİVARINDA ASKER YOLLANDIĞI BELİRTİLDİ

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısı sorulduğunda ise Ryder, bildiği kadarıyla bu sayının halen 12 bin civarında olduğunu kaydetti.

ZAMAN ARALIĞI VERİLDİ: BİR HAFTADAN UZUN

Askerlerin, Rus güçlerinin yanında "bir haftadan uzun süredir" çatıştığının tahmin edildiğini söyleyen Ryder, bu askerlerin yalnızca Kursk'ta bulunduğunu ifade etti.

EN AZ 30 KUZEY KORELİ ASKERİN ÖLDÜĞÜ VE YARALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır