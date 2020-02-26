ABD Eğitim Bakanlığı'ndan Harvard’a Soruşturma

Amerika Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Harvard ve Yale üniversitelerinin yabancı ülkelerden aldığı bağışların soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturma, Amerika'daki üniversitelere giren yabancı nakit para akışına ilişkin geniş kapsamlı incelemenin bir parçası.

Eğitim Bakanlığı, Ivy League olarak bilinen itibarlı üniversitelerin Suudi Arabistan, İran ve Çin'in de aralarında bulunduğu yabancı ülkelerden yapılan milyonlarca dolarlık bağışları ilgili kurumlara bildirip bildirmediğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığı, daha önce de yabancı kaynaklı fonları denetim altına almak ve üniversitelerin bu kaynakları ilgili makamlara bildirmesini sağlamak amacıyla Georgetown ve Texas A&M üniversiteleri hakkında soruşturma açmıştı.

Eğitim Bakanı Betsy DeVos, ”Ne yazık ki araştırmamızı derinleştirdikçe birçok eğitim kurumunun bu fonları ya bildirmediğini ya da sadece kısmen bildirdiğini ortaya çıkardık. Üniversiteleri sorumlu tutmaya devam edecek ve yabancı fonları tam olarak, şeffaf bir biçimde bildirmelerini sağlamak için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacağız,” dedi.