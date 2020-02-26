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ABD Eğitim Bakanlığı'ndan Harvard’a Soruşturma

26.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Amerika'daki üniversitelere giren yapancı para akışını incelemeye alan Amerika Eğitim Bakanlığı, Harvard ve Yale üniversitelerine yabancı ülkelerden gelen fonlarla ilgili soruşturma açtı

ABD Eğitim Bakanlığı'ndan Harvard’a Soruşturma

Amerika Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Harvard ve Yale üniversitelerinin yabancı ülkelerden aldığı bağışların soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturma, Amerika'daki üniversitelere giren yabancı nakit para akışına ilişkin geniş kapsamlı incelemenin bir parçası.

Eğitim Bakanlığı, Ivy League olarak bilinen itibarlı üniversitelerin Suudi Arabistan, İran ve Çin'in de aralarında bulunduğu yabancı ülkelerden yapılan milyonlarca dolarlık bağışları ilgili kurumlara bildirip bildirmediğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığı, daha önce de yabancı kaynaklı fonları denetim altına almak ve üniversitelerin bu kaynakları ilgili makamlara bildirmesini sağlamak amacıyla Georgetown ve Texas A&M üniversiteleri hakkında soruşturma açmıştı.

Eğitim Bakanı Betsy DeVos, ”Ne yazık ki araştırmamızı derinleştirdikçe birçok eğitim kurumunun bu fonları ya bildirmediğini ya da sadece kısmen bildirdiğini ortaya çıkardık. Üniversiteleri sorumlu tutmaya devam edecek ve yabancı fonları tam olarak, şeffaf bir biçimde bildirmelerini sağlamak için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacağız,” dedi.

Yale Üniversitesi Sözcüsü Karen Peart, üniversitenin Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine bazı hibe ve sözleşmelerin kayıtlarını değerlendirme altına aldığını ve bakanlığa yanıt vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Harvard Üniversitesi Sözcüsü Jonathan Swain de üniversitenin bakanlıktan gelen talimatı değerlendirdiğini ve yanıt hazırladığını bildirdi.

Federal yasalar gereği Amerika'daki üniversitelerin 250 bin dolar ya da üzerindeki yabancı kaynaklı bağışları ilgili makamlara bildirmesi zorunlu.

Eğitim Bakanlığı, kısa süre önce Yale Üniversitesi'nın en az 375 milyon dolar tutarında yabancı ülke kaynaklı bağışı bildirmediğini ortaya çıkardı. Bakanlık, Yale Üniversitesi'ne gönderdiği mektupta, üniversitenin 2014, 2015, 2016 ve 2017'de yabancı ülkelerde ciddi bir varlık göstermesine rağmen yabancı kaynaklı tek bir hibe ya da sözleşmeyi bile rapor etmediğinin görüldüğünü kaydetti.

Harvard Üniversitesi'nden bir profesör, geçen ay Çin'in yürüttüğü bir programla olan bağları hakkında yalan söylemek ve Çin hükümetinden araştırma amacıyla aldığı ödemeleri gizlemekle suçlandı. Amerika Eğitim Bakanlığı, açıklamasında, profesörün tutuklandığı ayrıntısına yer verdi ve Harvard'ın ”Yabancı fonlar üzerinde gereken kurumsal kontrolu kurmamış olmasının” kaygı yarattığını, yabancı hibe ve sözleşmelerin tamamını rapor etmemiş olabileceğini kaydetti.

Eğitim Bakanlığı, Temmuz ayından bu yana yürüttüğü incelemenin daha önce rapor edilmemiş yaklaşık 6 buçuk milyar dolarlık yabancı fonu ortaya çıkardığını bildirdi. Bakanlık, bu paranın 3 milyar 600 milyon dolarının Cornell, Yale, Colorado, Chicago, Pennsylvania, Boston, Texas A&M, Carnegie Mellon üniversiteleriyle Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Texas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi dahil on yüksek eğitim kurumu tarafından rapor edildiğini açıkladı.

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