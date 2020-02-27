ABD Ekonomisi Corona Virüsüne Direnç Gösterebilecek mi?

Ekonomist Chris Rupkey’e göre piyasalarda ABD ekonomisinin resesyonda olduğu kanısı hakim. Rupkey, “Bu noktada seyahat planlarındaki corona virüsü kaynaklı yavaşlama küresel tedarik zincirini bozdu. Resesyondan kurtulabilirsek bu mucize olacak” dedi.

Perşembe günü açıklanan bazı veriler, Ocak ayında yatırımlarda istikrar sağlandığını ve iş piyasasının gücünü koruduğunu gösteriyor, ancak yine de bu durum endişeli yatırımcıları rahatlatmaya yetmedi. Borsa endeksleri arka arkaya altı seans boyunca düştü. 10 yıllık hazine bonosu getirisi arka arkaya üçüncü en düşük gününü yaşadı.

Resmi verilere göre ABD ekonomisinde geçen yılın son çeyreğinde makul büyüme görüldü, ancak 2020’de hızla yayılan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ekonominin engebeli bir yola girmesi bekleniyor. Finans piyasaları ekonomik durgunluktan endişe ediyor.

ABD ekonomisi 2019’da yüzde 2,3 büyüdü, bu da son üç yıldaki en yavaş yıllık büyümeye işaret ediyor. Bu Beyaz Saray’ın yüzde 3’lük büyüme hedefini üst üste iki yıl boyunca tutturamadığını ortaya koyuyor.

Finans piyasaları corona virüsünün 11 yıldır rekor düzeyde büyüyen ekonomiyi aksatmasından endişe ediyor. Bu da Başkan Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak genel seçimlerde ikinci dönem için seçilmesini zorlaştırabilir. Trump, Çarşamba günü ABD’lileri ülkedeki corona virüsü riskinin “çok düşük” olduğuna ikna etmeye çalıştı ve kamu sağlığı çalışanlarının salgınla mücadele için gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi.

Corona virüsü şu ana kadar çoğu Çin’de olmak üzere 2 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu, 80 bin kişiyse hastalığa yakalandı.

Corona virüsü salgını endişesi para piyasalarının ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha fazla faiz indirimi yapması beklentisini de arttırdı. Merkez Bankası bu yıl üç kez faiz indirimine gitti. Salgın endişesinin FED’in 2020’de para politikalarını sürdürmesini de zorlaştırması bekleniyor.