ABD Ekonomisi İçin Zor Bir Hafta Geride Kaldı

Hafta başında piyasalar bu yeni kararların ertesinde sert düşüşler yaşadı. Yüzde 3’e varan gerilemeler görüldü, ancak hafta boyunca açıklanan sağlam çeyrek raporları ve ekonomik veriler, ABD piyasalarının Salı gününden bu yana toparlanmasını sağladı. Buna karşılık Avrupa ve Asya piyasaları için cehennem haftası devam ediyor, bu bölgelerde durum bu hafta iç karartıcı boyutlara ulaştı.

Piyasalar Başkan Trump’ın özellikle hafta sonları yaptığı iddialı açıklamaların ardından önce sert tepkiler veriyor, fakat daha sonra haberlerin arkasındaki gerçekler ortaya çıkıp, durum analizi yapıldıktan sonra toparlanıyorlar.

Amerika’da endeksler toparlandı, yatırımcılar hafta başında riskli hisseleri elden çıkardı ve daha güvenli hisselere yöneldi, özellikle Dow Jones endeksi Cisco ve Wall Mart’tan gelen pozitif çeyrek raporları sayesinde toparlandı, ABD Çalışma Bakanlığı’ndan konut satış rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi de piyasalarda bir iyimserlik başlattı.

Ticaret Bakanlığı’nın Başkan Trump’in emriyle Çin’in cep telefonu devi Huawei’yi “ABD güvenliğini sarsan şirketler” listesine alması, birçok Amerikalı çip ve parça üreticisi için iyi bir haber olarak algılandı. Çinli şirketin Amerikan üretimi olan parçaları alması yasaklanacak, bu sayede de bu parçaların kopyalanması zorlaşacak.