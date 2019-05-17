ABD Ekonomisi İçin Zor Bir Hafta Geride Kaldı

Hafta başında piyasalar bu yeni kararların ertesinde sert düşüşler yaşadı. Yüzde 3’e varan gerilemeler görüldü, ancak hafta boyunca açıklanan sağlam çeyrek raporları ve ekonomik veriler, ABD piyasalarının Salı gününden bu yana toparlanmasını sağladı. Buna karşılık Avrupa ve Asya piyasaları için cehennem haftası devam ediyor, bu bölgelerde durum bu hafta iç karartıcı boyutlara ulaştı.
Piyasalar Başkan Trump’ın özellikle hafta sonları yaptığı iddialı açıklamaların ardından önce sert tepkiler veriyor, fakat daha sonra haberlerin arkasındaki gerçekler ortaya çıkıp, durum analizi yapıldıktan sonra toparlanıyorlar.
Amerika’da endeksler toparlandı, yatırımcılar hafta başında riskli hisseleri elden çıkardı ve daha güvenli hisselere yöneldi, özellikle Dow Jones endeksi Cisco ve Wall Mart’tan gelen pozitif çeyrek raporları sayesinde toparlandı, ABD Çalışma Bakanlığı’ndan konut satış rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi de piyasalarda bir iyimserlik başlattı.
Ticaret Bakanlığı’nın Başkan Trump’in emriyle Çin’in cep telefonu devi Huawei’yi “ABD güvenliğini sarsan şirketler” listesine alması, birçok Amerikalı çip ve parça üreticisi için iyi bir haber olarak algılandı. Çinli şirketin Amerikan üretimi olan parçaları alması yasaklanacak, bu sayede de bu parçaların kopyalanması zorlaşacak.
Çarşamba günü Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Çin ve Amerika arasındaki müzakerelerin tekrar başlayacağı haberini verdi, Mnuchin’den gelen açıklamalara göre taraflar gümrük vergilerini arttırma kararı verdikten sonra planlanan ilk toplantı haftaya Pekin’de yapılacak. Ancak Çinli yetkililer bu toplantının yapılacağını henüz doğrulamadı.
Bazı ekonomistler piyasaların toparlanmasına şaşırdıklarını saklamıyor. Bunlardan biri, SEI yatırım şirketi baş stratejisi Jim Solloway. Solloway hisse piyasalarının bu kadar çabuk toparlanmasına şaşırdığını söylüyor ama bu toparlanmanın asıl sebebinir ödevlerini yapan yatırımcıların aslında yeni gümrük vergilerinin o kadar da önemli bir değişikliğe sebep olmayacağını görmeleri olduğunu da ekliyor.
Piyasaların toparlanmasının ardındaki diğer bir neden de Çarşamba günü ABD’nin Japonya ve Avrupa’dan gelecek araçlara uygulayacağını açıkladığı vergileri şimdilik daha ileri bir tarihe atacağını açıklaması oldHaftaya piyasalar Çin’de olabilecek toplantıya ve Haziran ayında yapılacak olan G-20 Osaka zirvesine odaklanacak çünkü oradan çıkacak kararlar küresel ekonomi için çok büyük önem taşıyor.
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