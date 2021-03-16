ABD Ekonomisi Ne Zaman Normalleşir?

Amerika’da 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayan Joe Biden’ın geçirdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi, başkanlığının ilk 50 gününde elde ettiği en büyük zafer olarak yorumlanıyor. New York’taki ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, teşvik paketinin ekonominin ihtiyacı olan bir zamanda geçtiğini, umut ve heyecan verici olduğunu söyledi.

“Ekonomide biraz iyileşme sinyallerini aldık geçen haftaki istihdam rakamlarıyla. O yüzden şu an bu paketin gelmesi hem işsizlik sigortası olarak yardım olarak hem de 1400 dolarlık direkt yardım ekonomiyi tutmak için şart.”

ABD’de enflasyon endişesi

Sadece Amerika değil küresel piyasalarda da yakından izlenen bir başka konu, paketin enflasyon yaratıp yaratmayacağıydı. ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, tüketici fiyatları kısa süreli artsa da bunun uzun sürmeyeceği, özetle enflasyon riski öngörmediğini belirtti. Yıldırmaz, ABD ekonomisinde enflasyon olasılığını şöyle yorumladı:

“Kısa dönemde bunun enflasyonu tetikleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü şu an bir yıl önceye göre hala 9 buçuk milyon Amerikalı işsiz. Biliyorsunuz geçen sene Şubat Mart ve Nisan aylarında toplam 22 milyon iş kaybına uğradı Amerikan ekonomisi. Bunlardan hala 9 milyonu işsiz. O yüzden bu zaten şu an ekonomiyi tutmak için gerekli bir paket. Amerika Merkez Bankası Başkanı daha çok bunu net bir şekilde ifade etti. Ekonomiye olan yardımlarını desteklerini devam ettireceklerini. Bunun için iki şart belirledi. Birincisi enflasyonun yüzde 2'ye ulaşana kadar, ikincisi de tam istihdama gelene kadar. O yüzden Temmuz ve Ağustos aylarından önce bir enflasyonda kıpırdanma çok kısa dönemde beklemiyoruz.”