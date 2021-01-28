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ABD Ekonomisi Pandemide % 3,5 Oranında Küçüldü

28.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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ABD Ekonomisi Pandemide % 3,5 Oranında Küçüldü

2020 yılındaki yüzde 3,5’lik daralma, ülkede son 74 yılın en büyük ekonomik resesyonu olarak kayıtlara geçti

Corona virüsü pandemisi nedeniyle, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı Amerika’da ekonomi geçen yıl yüzde 3,5 oranında küçüldü.

2020 yılının son üç ayında yüzde 4 oranında yıllık büyüme kaydedilse de yüzde 3,5’lik daralma oranı ülkede son 74 yılın en büyük ekonomik resesyonu olarak kayıtlara geçti.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın bugün yayınladığı rapora göre, 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 33,4 oranında artan gayrisafi yurtiçi hasıla Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sert bir şekilde gerildi.

Pandeminin başladığı 2020 yılı bahar aylarında, Amerika’nın 11 yıllık rekor düzeydeki büyümesi sona ermiş oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılada geçen yılın ilk üç ayında yüzde 5 oranında yıllık daralma gözlemlenirken, pandeminin ilerleyen süreçlerinde binlerce işletme kapandı. 400 binden fazla kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede yaklaşık 10 milyon kişi hala işsiz.

Gayrisafi yurtiçi hasıladaki bu gerileme, 2008 yılı mali krizini takiben 2009 yılında yüzde 2,5 oranında gerçekleşen gerilemeden bu yana ilk gerilemeydi.

Rakamlar önümüzdeki haftalarda yayınlanacak diğer raporlarda yeniden güncellenecek.

Ekonomistler aşının dağıtımı ve uygulanması büyük oranda tamamlanana kadar ekonomik krizin 2021 yılında da devam edeceğini tahmin ediyor.

Biden hükümeti pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni ekonomik teşvik planını devreye sokarken, ABD Merkez Bankası da faiz oranlarını düşük tutmaya devam etme kararını açıkladı.

2020 yılının Mart ayı itibariyle düşüşe geçen istihdam oranı Aralık ayında ilk kez yeniden artış gösterdi.

Trump liderliğindeki ABD yönetimi 900 milyar dolarlık bir ekonomik teşvik paketini onaylamıştı. Bunun ardından yeni Başkan Joe Biden da Kongre üyelerini 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik yardım paketini onaylamaya teşvik ediyor. Ancak söz konusu yardım paketi, sunulan yardımın miktarını fazla bulan bazı Cumhuriyetçiler tarafından destek görmüyor.

Uzmanlar ise ekonomik teşviklerin genişletilerek devam etmemesi halinde ekonominin daha da gerileyeceği yönünde uyarılar yapıyor.

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