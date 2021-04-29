ABD Ekonomisi Yüzde 6,4 Oranında Büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı’nın bugün yayınladığı rapora göre, ülkede ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde hız kazandı. Yılın ilk çeyreğine ait verilere göre yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla artışı yüzde 6,4 olarak belirlendi.

Bu rakam, 2003 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 4,3 artıştan bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, pandemi nedeniyle tarihi bir kriz içine giren Amerikan ekonomisinin dünyadaki diğer rakiplerinden daha hızlı şekilde iyileşme sürecine geçtiğini ve bunun da ağırlıklı olarak Başkan Joe Biden’ın önerdiği ve Kongre’de onaylanan teşvik paketinin sayesinde olduğu görüşünde. Biden yönetiminin teşvik paketi Amerikalılar’a nakit desteği ve işsizlik maaşının yanı sıra, küçük işletmelere de mali destek sundu.

Eski Başkan Donald Trump döneminde pandeminin ilk aylarında onaylanan 3 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin ardından da ülkede gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yılın son çeyreğinde rekor düzeyde artmıştı.

Geçen Aralık ayında uygulamaya konulan 900 milyar dolarlık ek mali desteğin ardından Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi de Mart ayında onaylandı. Teşvik paketi kapsamında Amerikalılar’a 1400 dolarlık nakit yardımı verildi, işsizlik maaşlarına Eylül ayına kadar devam etmesi koşuluyla haftalık 300 dolar daha eklendi.