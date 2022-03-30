ABD Ekonomisinde Dördüncü Çeyrekte Güçlü Büyüme

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6,9’luk oranla güçlü bir büyüme kaydetti. Ancak büyümedeki ivmenin bu yılın başında COVID-19 vakalarındaki artış, tedarik zincirindeki sorunlar ve artan enflasyonun etkisiyle önemli ölçüde yavaşladığı belirtiliyor.

ABD’de ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 oranında büyümüştü. Büyüme şu anda pandemi öncesi seviyenin yüzde 3,1 üzerinde.

2021 yılı içinde ABD’de ekonomi, hükümetin yaklaşık 6 trilyon dolarlık pandemi yardımı sağlamasının ardından yüzde 5,7 oranında büyümüş ve bu 1984 yılından bu yana görülen en büyük oran olarak kayda geçmişti.

Amerikan ekonomisi 2020 yılında da yüzde 3,4 oranında daralmış ve bu da son 74 yıldaki en büyük düşüş olmuştu.

ABD’de Corona virüsü vakalarının artmasının ardından harcamalarda düşüş yaşanmış, fabrikalar ve hizmet sektöründeki faaliyetler de sekteye uğramıştı. Vaka sayılarında gözle görülür düşüşün ardından ülke genelinde kısıtlamalar kalkmaya başlamış ancak enflasyonda artış yaşanmış ve tedarik zincirindeki sıkıntılar devam etmişti.

ABD Merkez Bankası bu ay politika faiz oranını 25 baz puan artırarak 3 yılı aşkın süredir bir ilke imza atmıştı.

2022 yılının ilk üç ayında büyümenin keskin bir şekilde yavaşlaması bekleniyor. Yüksek enflasyonun tüketici üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın borç alma maliyetlerini arttırması sonucu ev satışlarında düşüş gözlemleniyor. Bu da mortgage oranlarında keskin bir yükselişe yol açıyor. Rusya’nın Ukrayna işgalinden dünya ekonomileri etkilendiği için ihracatın da zayıflayabileceği belirtiliyor.

Ekonomistler bu yılın ilk üç ayında büyümenin yüzde 0,5’e kadar düşebileceğini ve hatta negatif bölgeye bile kayabileceğini öngörüyor.

ABD Merkez Bankası Amerikan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 oranında genişleyeceğini tahmin ediyor. Bu oran 2021 yılına kıyasla daha düşük ancak bu rakamın yine de güçlü bir nokta olduğu ifade ediliyor.

Amerikalılar enerji maliyeti konusunda endişeli

Gallup’un 1 Mart ve 18 Mart tarihleri arasında 1017 yetişkinle görüşerek yaptığı ankete göre Amerika’da önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda kişi enerji imkanı ve enerji maliyeti konusunda endişeli.

Ankete katılanların yüzde 47’si enerji maliyeti konusunda çok endişeli olduğunu; yüzde 30’u orta düzeyde endişeli olduğunu; yüzde 17’si az endişeli olduğunu; yüzde 5’i de hiç endişeli olmadığını aktarıyor.

Enerji maliyeti konusunda çok endişeli olduğunu belirtenlerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 37’ydi.

Gallup’un anketine katılanların yüzde 44’ü ABD’deki enerji durumunun çok ciddi olduğu görüşünde. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 32’ydi.

Anket sonuçları, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayan ABD’de yakıt fiyatlarının yükseldiği bir döneme rastladı.

