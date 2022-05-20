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ABD Ekonomisinde Durgunluk Endişesi Sürüyor

20.05.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de resesyon endişesi borsaları vurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde artışla başlayan Dow Jones Endeksi, öğle saatlerinde elde ettiği kazançları geri verip yeniden eksiye döndü

ABD Ekonomisinde Durgunluk Endişesi Sürüyor

ABD’de resesyon endişesi borsaları vurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde artışla başlayan Dow Jones Endeksi, öğle saatlerinde elde ettiği kazançları geri verip yeniden eksiye döndü.

Uzmanlar, daha önce de borsaların duyduğu resesyon endişelerinin çoğunlukla gerçeğe dönüştüğüne dikkat çekerek Amerikan ekonomisinin durgunluğa girebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD’de borsalar bugün de eksiye dönerek Dow Jones borsasındaki negatif eğilimi 8. haftaya taşıyor. Son 7 haftadır düşüşte olan Dow Jones endeksi bu haftayı da düşüşle kapatarak 1923 yılından bu yana ilk kez art arda sekiz haftalık bir düşüş yaşıyor. Endeks sadece bu hafta yüzde 3,7 oranında değer kaybetti.

Dow Jones’la birlikte teknoloji borsası Nasdaq da benzer şekilde 7 haftadır üst üste değer kaybetmeyi sürdürdü. Nasdaq endeksinde de kayıplar yüzde 4’e ulaştı. S&P Endeksi de son 7 haftada yine yüzde 4 civarında değer kaybetti. S&P’de yıl başından bu yana kayıp oranı yüzde 18’e ulaştı.

Endekslerde, otomotivden bankacılığa, sanayi şirketlerinden teknolojiye kadar tüm şirketlerin hisselerinde kayıplar görülüyor.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı gerginlik ve belirsizlik, salgınla birlikte bozulan lojistik ağı ve Çin’in halen daha salgın nedeniyle uyguladığı sert kapanma tedbirleri nedeniyle üretimin zarar görmesi gibi küresel sorunlar, ABD’de de arz-talep dengesinin bozulmasına ve enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Artan çalışan ücretleri de üreticiler üzerinde ek maliyete yol açarken tüketici fiyatlarının yükselmesinin kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

Ülkede son 41 yılın en yüksek enflasyon oranı görülürken ABD Merkez Bankası FED faiz artışlarıyla enflasyonu dizginlemeye çalışıyor. Buna karşın, artan faiz oranları birçok alanda üretim maliyetlerini arttırıyor. ABD’de Nisan ayında ikinci el konut satışlarında da rekor düzeyde bir düşüş yaşandığı açıklandı. ABD’de konut fiyatları da son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4’lük bir daralma yaşamış, bu da yaklaşan durgunluk işareti olarak yorumlanmıştı.

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