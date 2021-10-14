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ABD Ekonomisinde İki Rekor Veri

14.10.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜFE, Eylül’de yıllık bazda bir yıl öncesine göre yüzde 8,6 artarak rekor seviyeye erişti. İşsizlik yardımı için başvuran Amerikalılar’ın sayısı da pandeminin başından bu yana en düşük düzeye geriledi

ABD ekonomisinde bugün rekor düzeyde seyreden iki önemli veri açıklandı. Üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Eylül ayında yıllık bazda bir yıl öncesine göre yüzde 8,6 artarak, bu hesaplamanın yapılmaya başladığı 2010 yılından bu yana rekor seviyeye erişti. Geçen hafta işsizlik yardımı için başvuran Amerikalılar’ın sayısı da pandeminin başından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, malların tüketicilere ulaşmadan önceki enflasyon baskısını ölçen üretici fiyatları endeksinde Eylül ayında yüzde 0,5 oranında artış oldu. Ağustos ayındaki artışsa yüzde 0,7 düzeyindeydi.

Yıllık bazda artışsa, Eylül ayında biten 12 ayda yüzde 8,6 olarak ölçüldü. Ağustos ayında ölçülen yıllık artışsa yüzde 8,3’tü. Ağustos’taki bu oran da bir rekordu ve endeks artışında Eylül’de bir rekor daha kırılmış oldu.

Çarşamba günü açıklanan verilerde de, ABD’de tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) Eylül ayında yüzde 0,4, yıllık bazda da son 12 ayda yüzde 5,4 oranında arttığı belirtilmişti.

Enflasyonda bu yıl yaşanan sıçrama, gıda ve enerjiden mobilya ve otomobillere kadar değişen ürünlerde artan fiyatları yansıtıyor. Pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde görülen aksamalar ve talebin arzı aşması, enflasyonun bu noktaya gelmesinde rol oynuyor.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 6,8 arttı.

Tüketici fiyatlarında geçen ayki toplam artışın yaklaşık yüzde 80’i, Mayıs ayından bu yana en yüksek artışa tekabül eden mal fiyatlarındaki yüzde 1,3’lük yükselmeden kaynaklanıyor. Eylül ayında, mal fiyatlarında görülen yüzde 40 düzeyinde sıçrama, artan enerji fiyatlarını yansıttı. Hizmetler için fiyat artışları da daha küçük seviyede, yüzde 0,2 oranında artış gösterdi.

İşsizlik başvuruları pandeminin başından bu yana en düşük düzeyde

İşsizlik yardımları için yeni başvuru yapan Amerikalılar’ın sayısı da geçen hafta 14 Mart 2020’den bu yana rekor bir seviyeye indi. Bu durum, istihdam artışındaki yavaşlamanın ardında, işgücüne olan talebin zayıflamasından ziyade çalışan kıtlığının olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak hesaplandığında ilk kez işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Ekim’de biten haftada 36 bin azalarak 293 bine indi. Reuters’ın anket yaptığı ekonomistler en son haftada başvuruların sayısının 316 bin olarak tahmin etmişti.

Son iki haftadır tespit edilen azalmayla birlikte işsizlik başvurularının sayısı, sağlıklı bir işgücü piyasasıyla uyumlu olarak görülen 250 bin-300 bin aralığının üst bandına girmiş oldu. Başvurular 2020 yılı Nisan ayında 6,149 milyona çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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