ABD Ekonomisinde Rekor Gerileme Beklentisi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama olduğunu doğruladı. Ekonomiye nakit pompalamaya devam edeceği taahhüdünde bulunan FED, faiz oranlarını sıfıra yakın bir seviyede tutuyor.

Ekonomik faaliyetler Mayıs ayında yavaş yavaş tekrar başlasa da bu ivme, özellikle Güney ve Batı eyaletlerinde yeni enfeksiyon vakalarının ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte sekteye uğradı. Virüsün ağır darbe indirdiği eyaletlerde işyerlerinin yeniden kapanması ya da açılmalarının ertelenmesi, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde hızla iyileşebileceği umutlarını suya düşürdü.

ABD'nin gayrisayi yurtiçi hasılasındaki (GSYH) tarihi düşüşün büyük kısmının Nisan ayındaki ekonomik daralmanın oluşturması bekleniyor. Bunun nedeni, Mart ayı ortasında Corona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla restoran, bar, fabrika gibi birçok işyerinin aniden kapatılması ve ekonomik faaliyetlerin durmasıydı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bugün yayınlayacağı raporun Corona pandemisinin etkisiyle ülke ekonomisin 1930 Büyük Buhran'ından bu yana en sert daralmayı yaşadığını göstermesi bekleniyor.

GSYH’de sert düşüş

Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı ankete göre geçtiğimiz çeyrekte ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılası yıllık yüzde 34,1 oranında daraldı. Bu oran, ABD hükümetinin GSYH kayıtlarını tutmaya başladığı 1947 yılından bu yana yaşanan en sert düşüş olarak kayıtlara geçebilir.

İktisatçıların GSYH'ya ilişkin bu düşüş oranı tahmini, en ciddi gerilemenin yüzde 10 olarak kaydedildiği 1958 yılına kıyasla üç kattan fazla.

ABD hükümeti, ikinci çeyrek GSYH raporuyla birlikte beş yıl geriye giderek verilerede revizyon yapacak. ABD ekonomisi gerileme dönemine Şubat ayında girmeye başlamıştı.

GSYH'daki ciddi düşüş ve ekonomik iyileşme süresinin tökezlemesi, ikinci ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaları için Beyaz Saray ve Kongre üzerinde bir baskı unsuru haline gelebilir. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre destek oranı gerileyen Başkan Trump, acele etmek zorunda olmadığını söylemişti.

İktisatçılara göre yaklaşık 3 trilyon dolarlık tarihi mali paket olmasaydı ekonomideki sıkışma çok daha fazla olabilirdi. Paket, şirketlere, elemanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı oldu, işsiz kalan milyonlarca Amerikalı'ya haftada 600 dolarlık destek sağladı. Ancak 600 dolarlık destek programının süresi Cumartesi günü doluyor. Çok sayıda şirketse aldıkları ödenekleri tüketmiş durumda.