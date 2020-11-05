ABD Ekonomisinde Toparlanma Risk Altında

İşsizlik yardımları için başvuruda bulunan Amerikalılar’ın sayısında geçen hafta çok az düşüş yaşandı. Bu durum, Corona virüsü salgını yeniden yoğunlaşırken ve mali teşvik sona ererken, ekonomik toparlanmanın güç kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin ekonomiye de yansıması endişe yaratıyor. Ekonomik belirsizlik, ticari yatırım olasılıklarını baltalayabilir ve yönetimden talep edilen ikinci bir Corona virüsü yardım paketini erteleyebilir. Japonya’daki Bankacılık ve Finans Şirketi MUFG’un New York’taki baş ekonomisti Chris Rupkey, "Vaka sayısının artması nedeniyle ekonomiyi ikinci bir işten çıkarma dalgası vuruyor gibi görünüyor, ancak bu aynı zamanda birçok işletmenin yeniden açılamayacağı ve iflasla karşı karşıya kalacağı anlamına da gelebilir, bu yüzden çalışanlarını işten çıkarmak zorundalar’’ dedi. Çalışma Bakanlığı, eyalete işsizlik yardımlarına başvuruların 31 Ekim'de sona eren hafta için 7.000 düşüşle mevsimsel olarak ayarlanmış 751.000'e indiğini açıkladı. Önceki haftaya ait veriler de ilk bildirilenden 7.000 daha fazla başvuru alındığını gösterecek şekilde revize edildi.

Başvurular 2007 ile 2009 yılları arasındaki Büyük Durgunluk döneminde 665.000 zirvesinin üzerinde kaldı, ancak geçen Mart ayındaki rekor 6 milyon 867 bin seviyesinden düştü. Ekonominin durumu ile ilgili en güncel verileri içeren haftalık işsizlik yardımı başvuruları raporu, özel maaş bordrolarının Ekim ayında beklenenden daha az arttığını ve hizmet sektöründeki hareketliliğin azaldığını gösteren Çarşamba günkü raporları izledi. Ana sahnede siyaset olduğundan hızlı bir mali paket geçirilmesi olasılığı düşük. Bu nedenle odak, ekonomiye daha fazla para pompalamak için Merkez Bankası’na (FED) kayacak. FED’in, bugün iki günlük bir politika toplantısını sonuçlandırmasının ardından, faiz oranlarını sıfıra yakın tutması bekleniyor. Düzenlenmemiş başvurular geçen hafta 543 düşüşle 738 bin 166'ya geriledi. Ekonomistler, salgının neden olduğu ekonomik şok nedeniyle, başvuru verilerini mevsimsel dalgalanmalara göre ayarlamada daha önce yaşanan zorluklar nedeniyle düzenlenmemiş sayıyı tercih ediyorlar. Serbest meslek sahipleri, geçici ya da esnek çalışanlar ve normal eyalet işsizlik programlarına katılmaya hak kazanmayan diğerleri için devlet tarafından finanse edilen bir program dahil olmak üzere, geçen hafta 1 milyon 100 bin kişi işsizlik yardımı başvurusunda bulundu.

Yatırımcılar, olası bir Biden yönetiminin düzenlemeyi sıkılaştırmak ve vergileri arttırmak için herhangi bir hamlesini engelleyecek Cumhuriyetçi çoğunluklu bir Senato olasılığına fiyatlandırma yaptıkça, Wall Street'teki hisse senetleri yükseldi. Dolar, birçok döviz birimi karşısında düştü. ABD Hazine bonoları fiyatları daha düşüktü. Devletin işletmeler ve işçiler için sağladığı salgın paketi kapsamındaki 3 trilyon dolardan fazla yardım, üçüncü çeyrekte yıllık % 33,1'lik tarihi bir ekonomik büyüme oranını ateşledi. Bunu, Nisan-Haziran çeyreğinde% 31,4 oranında rekor bir daralma izledi. Mali teşvik eksikliği ve ülke çapında yeniden artışa geçen Corona virüsü enfeksiyonları, ekonomiyi dördüncü çeyreğe doğru keskin bir şekilde yavaşlayan bir büyüme yoluna soktu. Restoranlar ve spor salonları dışarıya taşındı, ancak daha soğuk hava ve vakaların patlaması birçok kişiyi zor duruma sokabilir. ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan hizmet sektörü, salgından en çok etkilenen sektör olduğundan, kriz sırasında kaybedilen 22,2 milyon işin tamamının telafisi zor.