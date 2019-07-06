ABD El Chapo’dan 12,7 Milyar Dolar İstiyor

ABD hükümeti New York’ta yargılanan Meksikalı uyuşturucu kralı olarak bilinen Joaquin el Chapo Guzman Laera’da 12,7 milyar dolar tazminat talep etti.

Tazminat tutarıyla ilgili açıklama, federal mahkemenin iki gün önce Chapo’nun yeniden yargılanma talebini reddetmesini izliyor.

Savcılar, ABD hükümetinin uyuşturucu kralının yıllarca sürdürdüğü kokain kaçakçılığından elde ettiği tüm gelirlerden “hak kazandığını” iddia etti.

Yetkililer, tazminat talebinin geçerli olması için mahkeme kararı olması gerektiğini ve bu yönde bir karar beklediklerini ifade etti.

Mal varlıklarına el konulabilir

ABD Bölge Yargıcı Brian Cogan, El Chapo'nun Sinaloa Karteli üzerinden yaklaşık 600 ton kokain kaçakçılığı yaptığı tahmininde bulundu. El Chapo’nun pazarladığı kokain miktarına ek olarak, 460 tondan fazla marihuana ve yüzlerce kilo eroinden de gelir elde ettiği belirtildi.

El Chapo,’nu kokainin kilosunu ortalama 22.354 dolara sattığı, New York'taki fiyatların kilo başına 40 bin dolara kadar yükseldiği belirtildi.