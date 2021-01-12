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  4. ABD, El Kaide liderinin başına ödül koydu! İran'dan sert tepki

ABD, El Kaide liderinin başına ödül koydu! İran'dan sert tepki

12.01.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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ABD, El Kaide liderinin başına ödül koydu! İran'dan sert tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, El Kaide liderinin başına ödül konduğunu ve örgütün yeni üssünün artık İran olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise suçlamalara sert tepki vererek Pompeo'yu "savaş çığırtkanlığı" yapmakla suçladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesine göre, İran'la ilişkili olduğu düşünülen beş kişiye terörle mücadele yaptırımı uyguladı ve her birini Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladı.

Reuters Pazartesi günü yaptığı haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü yaptığı bir konuşmada, İran'ı El Kaide ile bağlantılı olmakla suçlamak için gizliliği yeni kaldırılmış ABD istihbaratını kullanmayı planladığını bildirdi.

Konuya yakın iki kişi, bunun Joe Biden yönetimi gelmeden Tahran'a yapılan bir son dakika saldırısı olarak niteledi.

El Kaide'nin yeni merkezinin artık İran olduğunu savunan Pompeo,El Kaide lideri Abu Muhammad al-Masri'nin yerini bilen veya bu konuda bilgi veren kişilere de 7 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Masri'nin Tahran'da vurulup öldürüldüğü iddia edilmiş ancak resmi olarak hiçbir zaman doğrulanmamıştı.

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İRAN: SUÇLAMALAR GERÇEK DIŞI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise suçlamaları "hayal ürünü" olarak niteledi.

"Pompeo savaş çığırtkanlığı yapıyor" diyen Zarif, "(Pompeo) rezalet kariyerini savaşa götürecek yalanlarla sonlandırıyor" diye konuştu.

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