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ABD El Şaab Militanlarını Hava Operasyonuyla Vurdu

11.12.2020 13:14 | Son Güncelleme:
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ABD El Şaab Militanlarını Hava Operasyonuyla Vurdu

Somali’de görevli ABD güçleri, düzenlenen hava operasyonuyla, 8 El Şaab militanını öldürürken ikisini de yaraladı

Somali’de görevli ABD güçleri, düzenlenen hava operasyonuyla, 8 El Şaab militanını öldürürken ikisini de yaraladı. Konuya ilişkin ABD’nin Afrika Kuvvetleri Sözcüsü Teğmen Christina Gibson, Amerika’nın Sesi’ne bilgi verdi.

ABD’nin Afrika’daki kuvvetleri AFRICOM komutanı General Stephen Townsen de yaptığı açıklamada “ El Şaab örgütüne yönelik baskılarımıza devam edeceğiz. Somali’de güvenliğe zarar vermeye devam ediyorlar ve baskı altına alınıp etkisizleştirilmeleri gerekiyor” dedi.

AFRICOM açıklamasında, El Şaab üyelerine yönelik iki ayrı hava operasyonu düzenlendiği ve örgüt içerisinde patlayıcıların üretiminde ve bombalı araç yapımında önemli bir yere sahip olan teröristlerin hedef alındığı belirtildi. Operasyonlarda sivillerin zarar görmediği ifade edildi.

Operasyonlar ABD Başkanı Donald Trump’ın Somali’de görevli 700 ABD askerinin çekilmesi emrini vermesinin ardından geldi. Pentagon konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, çekilmenin 2021 yılının başlarında yapılacağını, Somali’den çekilecek askerlerin Kenya ve Cibuti’ye kaydırılacağı ve burada da El Şaab örgütüne karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtmişti.

AFRICOM Komutanı General Townsend de yaptığı açıklamada El Şaab’ın, El Kaide’nin bir kolu olduğunu ve halen tehlikeli bir terör örgütü olduğunu dile getirdi.

El Kaide bağlantılı El Şaab örgütü Somali’de her yıl özellikle bomba yüklü araçlarla onlarca saldırı düzenliyor. Saldırılarda hükümet üyeleri, güvenlik güçleri ve ABD güçleri hedef alınıyor.

AFRICOM verilerine göre El Şaab terör örgütü, 2018 yılından bu yana Somali’nin başkenti Mogadişu’da 45 civarında bomba yüklü araçlı saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 400’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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