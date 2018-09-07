ABD Elçiliğine saldırının arkasında kim var? Cep telefonundan çarpıcı detaylar çıktı

Ankara Başsavcılığı'nca ABD Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli detaylar paylaşıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla tutuklanan Osman Gündaş, Ahmet Çelikten ve iş adamı Ersin Bayram'ın örgüt bağlantıları mercek altına alındı. Savcılık Bayram ve restoranında vale olarak çalışan Gündaş'ın FETÖ bağlantısını raporlaştırarak soruşturma dosyasına ekledi. Dosyaya konulan rapora göre Bayram'ın, "Turquoise Global Eğitim ve Yatırım Danışmanlık Şirketi"nin sahibi olduğu bu şirketin de FETÖ'nün kurup yönettiği "Türk Amerikan Birliği / Derneği" bünyesinde bulunduğu belirlendi. Derneğin başkanlığını yapan kişinin ise ABD'de örgütün etkin isimlerinden Faruk Taban olduğu belirtildi.

BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ



FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarıyla 2007 yılından beri irtibatlı olduğu belirlenen Bayram ifadesinde itirafçı oldu. Örgüt evlerinde kaldığını Zaman ve Sızıntı dergisine abone olduğunu anlatan Bayram, çocuklarını da örgüt okullarında okuttuğunu itiraf etti. FETÖ'nün kapatılan Hür Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (HÜRSİAD) üye olduğunu belirten Bayram, FETÖ'ye eleman temin eden "Referans İş" isimli şirkette çalıştığı dönemde, ABD'ye gittiğini ancak örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmediğini öne sürdü. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra örgütle bağlantısını kopardığını iddia eden Bayram, telefonundaki örgütsel paylaşımları da bu tarihten önce yaptığını belirtti.