ABD Elçiliğine saldırının arkasında kim var? Cep telefonundan çarpıcı detaylar çıktı

Ankara Başsavcılığı'nca ABD Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli detaylar paylaşıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla tutuklanan Osman Gündaş, Ahmet Çelikten ve iş adamı Ersin Bayram'ın örgüt bağlantıları mercek altına alındı. Savcılık Bayram ve restoranında vale olarak çalışan Gündaş'ın FETÖ bağlantısını raporlaştırarak soruşturma dosyasına ekledi. Dosyaya konulan rapora göre Bayram'ın, "Turquoise Global Eğitim ve Yatırım Danışmanlık Şirketi"nin sahibi olduğu bu şirketin de FETÖ'nün kurup yönettiği "Türk Amerikan Birliği / Derneği" bünyesinde bulunduğu belirlendi. Derneğin başkanlığını yapan kişinin ise ABD'de örgütün etkin isimlerinden Faruk Taban olduğu belirtildi.
BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ
FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarıyla 2007 yılından beri irtibatlı olduğu belirlenen Bayram ifadesinde itirafçı oldu. Örgüt evlerinde kaldığını Zaman ve Sızıntı dergisine abone olduğunu anlatan Bayram, çocuklarını da örgüt okullarında okuttuğunu itiraf etti. FETÖ'nün kapatılan Hür Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (HÜRSİAD) üye olduğunu belirten Bayram, FETÖ'ye eleman temin eden "Referans İş" isimli şirkette çalıştığı dönemde, ABD'ye gittiğini ancak örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmediğini öne sürdü. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra örgütle bağlantısını kopardığını iddia eden Bayram, telefonundaki örgütsel paylaşımları da bu tarihten önce yaptığını belirtti.
"BİZDE VALEYDİ"
Şüpheli Bayram, sahibi olduğu restoranda çalışan saldırgan Osman Gündaş'a ilişkin ise şu iddialarda bulundu: "Restoranı devraldığımda burada vale olarak çalışıyordu. Bizde de vale olarak işine devam etti. Önceden kendisini tanımıyorum. Restoran yöneticisi olan ve aynı zamanda sözlüm olan T.Ö.'nün beni arayıp Osman'ı televizyonda gördüğünü söylemesi üzerine olayı öğrendim. Bu olay ile ilgili herhangi bir talimatım, telkinim olmadı."
KEŞİFTEN SONRA SALDIRI
Saldırganlardan Osman Gündaş savunmasında 2005-2009 yıllarında FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Samanyolu Koleji'nde temizlik elemanı olarak çalıştığını ve örgüt sohbetlerine katıldığını anlattı. Maaşını ise kapatılan Bank Asya'dan aldığını belirten Gündaş'ın sosyal medya hesaplarında örgütsel paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli Gündaş savunmasında Çelikten ile birlikte silahlarını alarak araca bindiklerini navigasyonla Büyükelçiliğe gittiklerini önce keşif turu attıklarını daha sonra araca binerek olayı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çelikten'in hem aracı kullandığını hem de ateş ettiğini belirten Gündaş, "Daha sonra olay yerine tekrar geldik. Çelikten polislere, 'kolay gelsin' dedi. Polis memuru 'sağ ol" dedikten sonra hızla uzaklaştık. Daha sonra polise teslim oldum" dedi.
KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA
Saldırganlar Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş'ın elçilik çevresinde keşif yaptıklarına ilişkin görüntüler de dosyaya konuldu. Görüntülere göre şüphelilerin saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce Büyükelçilik önünde yürüyerek keşif yaptıkları belirlendi.
Kaynak: Sabah
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