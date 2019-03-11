ABD Elçisi: ‘Kuzey Kore’yle Diplomasi Devam Ediyor’

Başkan Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Kuzey Kore’nin nükleer programıyla ilgili Şubat ayında yapılan zirve sonuç vermemişti. Başkent Washington’da bir konferansta açıklamalarda bulunan Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore ve ABD arasında ‘diplomasinin hala oldukça hareketli’ olduğunu kaydetti.

Washington’da Carnegie Nükleer Konferansı’nda konuşan Biegun iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Biegun, “Nükleerden arınmayı adım adım yapmayacağız. Başkan Trump bu konuda çok net konuştu ve Amerikalı yetkililer de bu konuda hemfikir” dedi.

Kuzey Kore ile Amerika liderlerinin geçen ay Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleştirdikleri zirvede bir uzlaşıya varılamamış olması, her iki ülkenin de tekrar sert bir duruş sergilemesine neden oldu. Amerikalı yetkililer Kuzey Kore’ye nükleer programıyla ilgili beklenen kısıtlamaları getirmemesi halinde yaptırım uygulama tehdidinde bulunurken, Kuzey Kore’nin de Pyongyang’da yeni bir füze test atışına hazırlandığı belirtildi.

