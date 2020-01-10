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  4. ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü

ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Amerikan enerji şirketlerinin bölgedeki rolü ve ikili enerji ilişkilerini" ele alındı.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Enerji Bakanı Brouillette ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede "ikili enerji ilişkilerini" ele aldıklarını aktaran Barzani, ABD'nin IKBY'deki enerji sektörüne yönelik yatırımlarını artırması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Enerji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Brouillette'in Barzani'ye Amerikan şirketlerinin IKBY'deki rolünün güçlendirilmesi için ülkesinin enerji konusundaki desteğine yönelik mesajlar ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tarafların bölgenin enerji güvenliğinin artırılması için sahadaki koordinasyona öncelik verilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker de dün Erbil'i ziyaret etmişti. Schenker, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

İran ile ABD arasında Irak üzerinden yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde, Amerikalı yetkililerin IKBY ziyareti ve temasları dikkati çekiyor.

- İran-ABD gerilimi

ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon da Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Barzani ırak

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