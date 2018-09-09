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ABD Enerji Bakanı Moskova’ya Gidiyor

09.09.2018 22:12 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının Rus medyasına dayandırdığı haberine göre ABD Enerji Bakanı Rick Perry 11-12 Eylül tarihleri arasında Moskova’da temaslarda bulunacak

ABD Enerji Bakanı Moskova’ya Gidiyor

Reuters haber ajansının Rus medyasına dayandırdığı haberine göre ABD Enerji Bakanı Rick Perry 11-12 Eylül tarihleri arasında Moskova’da temaslarda bulunacak.

Rus devlet haber ajansı Tass’a göre Perry, 13 Eylül’de Rus mevkidaşı Alexander Novak’la görüşecek.

Kommersant gazetesine göreyse iki bakan Rusya’nın Kuzey Akımı 2 projesini ele alacak. Rus doğalgazını Baltık denizi üzerinden Almanya’ya taşıması hedeflenen proje Trump tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Gazeteye göre iki bakanın ayrıca küresel petrol piyasalarındaki durumu, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasındaki işbirliğini, ABD yaptırımlarının İran üzerindeki etkilerini ve Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımları da görüşmeleri bekleniyor.

Perry, Başkan Donald Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Temmuz ayında Helsinki’de biraraya gelmesinin ardından Rusya’yı ziyaret etmeye hazırlanan en üst düzey yetkili.

İki lider arasındaki zirve Soğuk Savaş dönemi seviyesine inen diplomatik ilişkileri yeniden toparlamak amacıyla yapılmıştı.

İlişkilerdeki gerginliğin en önemli nedeni ABD istihbarat servislerinin Rusya’yı 2016 seçimlerine müdahale etmekle suçlaması.

Bununla beraber Suriye, Ukrayna ve eski bir Rus casusun İngiltere’de zehirlenerek öldürülmesi de ilişkileri geren diğer konuların başında geliyor.

Her ne kadar Trump Rusya’yla ilişkileri iyileştirmek istediğini söylese de yönetim ve Kongre Rusya’ya yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyor.

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