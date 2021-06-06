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ABD Enerji Bakanından Siber Saldırılar Konusunda Uyarı

06.06.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Bakanı Jennifer Granholm, siber güvenlik konusunda kamu ve özel sektörün daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyledi

ABD Enerji Bakanından Siber Saldırılar Konusunda Uyarı

Enerji Bakanı Jennifer Granholm, siber güvenlik konusunda kamu ve özel sektörün daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Granholm, Amerika’nın rakiplerinin enerji hatlarını kapatma kabiliyetine sahip olduklarını söyledi.

Bakan, bunu deneyen kötü niyetli çok sayıda aktörün olduğunu belirtti ve konuştuğu sırada bile enerji ve özel sektörü hedef alan binlerce saldırının olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı şirketlere siber saldırıya uğramaları halinde fidye ücreti ödememesi çağrısı da yaptı.

Mayıs ayında siber saldırıya maruz kalan Colinial Pipeline şirketi bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemişti.

Granholm, fidye ödemenin kötü aktörleri sadece cesaretlendirdiğini vurguladı.

Bakan bu tür ödemelerin yasaklanmasını içeren bir yasaya destek vereceğinin mesajını verdi, bununla birlikte Kongre’nin ya da Başkan Joe Biden’ın bu yönde düşünüp düşünmediğini bilmediğini söyledi.

Granholm konuyla ilgili açıklamaları CNN ve NBC televizyonlarına yaptı.

Eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da Amerika’nın Rusya gibi ülkelerle bu konuyu görüşmesi gerektiğini belirtti. Rusya’nın bazı siber saldırıların kaynağı olduğu düşünülüyor.

Rice, bu şekilde Rusya’nın bu tür saldırılarda ne kadar yer aldığının anlaşılabileceğini kaydediyor.

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