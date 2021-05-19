ABD: Erdoğan’ın Yahudi düşmanı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz

Açıklamada "Antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok" denildi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) olarak niteleyerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son yaptığı antisemitik açıklamaları şiddetle kınıyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti tahrik edebilecek kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Türkiye'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için gösterilen çalışmalarda ABD'ye katılma çağrısı yapıldı.

"Antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok" denilen açıklamada "ABD, antisemitizmin tüm biçimleriyle mücadele etmeye son derece kararlıdır. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verildi.