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ABD Eş-Şebab'ı vurdu: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

İki ayrı hava saldırısında 11 terör örgütü üyesi öldürüldü

ADDİS ABABA (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 11 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 40 kilometre mesafedeki Beled Amin bölgesinde dün Eş-Şebab'a yönelik 2 hava saldırısında 11 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığının değerlendirildiği ifade edilirken, örgütün bu bölgeyi, başkente yönelik yapılan saldırıları planlamak ve yürütmek için kullandığı ifade edildi.

Başkent ve çevresinin güvenliğini artırmayı amaçlayan operasyonun Somali hükümeti ile iş birliği halinde yapıldığı aktarıldı.

AFRICOM, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı hafta sonu düzenlediği hava saldırılarında 62 kişinin etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Eş Şebab Somali

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