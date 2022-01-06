ABD Eski Ankara Büyükelçisine Yeni Görev

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın görevi bırakacağı, yerine Ankara Büyükelçiliği görevi devredecek olan David Satterfield'ın geçeceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptı. Blinken, Feltman'ın özel temsilcilik görevinin zaten bir yıldan az olmasının planlandığını ve danışmanlık görevine devam edeceğini kaydetti.

62 yaşındaki Feltman'ın dokuz aydan fazla bir süre görevde kaldıktan sonra bu ay görevinden ayrılacağını ve yerine Satterfield'ın geleceğini ilk Reuters haber ajansı bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 40 yıldan fazla deneyime sahip kıdemli ismi Satterfield, Türkiye'de ABD büyükelçisi olarak, iki NATO müttefiki arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde zorlu bir görev üstlendi.

Satterfield Ankara'dan önce, Suudi Arabistan, Lübnan, Tunus ve Suriye'de görev yaptı ve iki kez Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu işlerinden sorumlu üst düzey ismi olarak çalıştı.

Türkiye'nin en son Etiyopya'ya yaptığı ve giderek artan silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatı, Satterfield'ın eski ve yeni rollerinde ortak bir konu olacak. Washington, Aralık ayında Türkiye’nin Etiyopya'ya SİHA satışını gündeme getirmişti. Kaynaklar, Etiyopya hükümetinin bu silahları, isyancı savaşçılara karşı kullandığına dair artan kanıtlar olduğunu söylüyor.

Blinken, "Büyükelçi Satterfield'ın onlarca yıllık diplomatik deneyimi ve dünyanın en zorlu çatışmalarından bazılarının ortasındaki çalışması, barışçı ve müreffeh bir Afrika Boynuzu'nu teşvik etme ve bu stratejik bölgede ABD çıkarlarını ilerletme çabalarımızın sürmesinde etkili olacaktır" dedi.

Deneyimli bir diplomat olan Feltman, görevi Nisan ayında devralmış ve kendini iki büyük krizin ortasında bulmuştu. Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) sadık güçler ile Başbakan Abiy Ahmed'in ordusu arasında derinleşen iç savaş ve Ekim'de Sudan'da düzenlenen askeri darbe.

