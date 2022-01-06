HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Eski Ankara Büyükelçisine Yeni Görev

ABD Eski Ankara Büyükelçisine Yeni Görev

06.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ankara Büyükelçilik görevini devretmeye hazırlanan David Satterfield’in, Jeffrey Feltman'dan boşalacak ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilciliği’ne atanacağı açıklandı

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın görevi bırakacağı, yerine Ankara Büyükelçiliği görevi devredecek olan David Satterfield'ın geçeceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptı. Blinken, Feltman'ın özel temsilcilik görevinin zaten bir yıldan az olmasının planlandığını ve danışmanlık görevine devam edeceğini kaydetti.

62 yaşındaki Feltman'ın dokuz aydan fazla bir süre görevde kaldıktan sonra bu ay görevinden ayrılacağını ve yerine Satterfield'ın geleceğini ilk Reuters haber ajansı bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 40 yıldan fazla deneyime sahip kıdemli ismi Satterfield, Türkiye'de ABD büyükelçisi olarak, iki NATO müttefiki arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde zorlu bir görev üstlendi.

Satterfield Ankara'dan önce, Suudi Arabistan, Lübnan, Tunus ve Suriye'de görev yaptı ve iki kez Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu işlerinden sorumlu üst düzey ismi olarak çalıştı.

Türkiye'nin en son Etiyopya'ya yaptığı ve giderek artan silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatı, Satterfield'ın eski ve yeni rollerinde ortak bir konu olacak. Washington, Aralık ayında Türkiye’nin Etiyopya'ya SİHA satışını gündeme getirmişti. Kaynaklar, Etiyopya hükümetinin bu silahları, isyancı savaşçılara karşı kullandığına dair artan kanıtlar olduğunu söylüyor.

Blinken, "Büyükelçi Satterfield'ın onlarca yıllık diplomatik deneyimi ve dünyanın en zorlu çatışmalarından bazılarının ortasındaki çalışması, barışçı ve müreffeh bir Afrika Boynuzu'nu teşvik etme ve bu stratejik bölgede ABD çıkarlarını ilerletme çabalarımızın sürmesinde etkili olacaktır" dedi.

Deneyimli bir diplomat olan Feltman, görevi Nisan ayında devralmış ve kendini iki büyük krizin ortasında bulmuştu. Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) sadık güçler ile Başbakan Abiy Ahmed'in ordusu arasında derinleşen iç savaş ve Ekim'de Sudan'da düzenlenen askeri darbe.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Taliban, gencin şeklini beğenmediği saçını döve döve kestiTaliban, gencin şeklini beğenmediği saçını döve döve kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.