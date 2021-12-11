ABD eyaletlerinde kasırga: Arkansas'ta 1 kişi hayatını kaybetti, Illinois'de Amazon deposunun çatısı çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kasırga nedeniyle Arkansas eyaletinde bakımevinde yaşayan bir kişi hayatını kaybetti, Illinois'de ise Amazon'a ait bir deponun çatısı çöktü. Depoda bulunan işçilerin yaralanmış olabileceği ifade ediliyor.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois eyaletleri için kasırga uyarısında bulundu.

Arkansas'taki Craighead ilçe yargıcı Marvin Day, Associated Press'e verdiği demeçte, bir kısmı yıkılan bakımevinde 20 kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Bakımevinin 90 dakika içerisinde boşaltıldığını belirten Day, arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan yetkililer, Illinois eyaletinin Edwardsville kentindeki deponun da kasırga nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.

İçeride kaç işçinin mahsur kaldığı henüz bilinmezken, acil servis yetkililerinin Facebook'ta yaptığı paylaşımlarda olayda çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğini söyledi.

Sarah Bierman isimli bir Amerikalı, eşinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan Bierman, "Onunla bu akşam saat 8'de konuştuk. Kamyonetini bırakmak için depoya dönüyordu. O zamandan beri ondan haber alamadım" dedi.

Ne olup bittiğini görmek için olay yerine gittiğini belirten Bierman, "Endişeleniyorum. Sadece iyi olup olmadığını bilmek istiyorum" diye konuştu.

Illinois Valisi JB Pritzker, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla. Gerekli tüm devlet kaynaklarını sağlamak için belediye başkanına ulaştım" ifadelerini kullandı.

Amazon sözcüsü ise yaptığı açıklamada, şirketin durumu ve hasarı değerlendirdiğini söyledi.

Kentucky'de de acil durum ilan edildi.

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, "can kaybının beklendiği" aktarıldı.

Polis, kasırganın eyaletin batı kesimlerinde "önemli hasara" yol açtığını söyledi. Şerif Matt Sanderson WKYT-TV'ye verdiği demeçte Hopkins ilçesinde bir trenin raydan çıktığını dile getirdi.