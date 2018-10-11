ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD Ordusu, geçtiğimiz ay ülkenin Güney Carolina eyaletinde yaşanan F-35 kazasının ardından teknik aksaklık şüphesiyle tüm F-35 tipi savaş uçaklarının uçuşunu durdurma kararı aldığını duyurdu.

Uçuşları durdurma kararı F-35'lerin F-35A ve F-35C de dahil olmak üzere tüm tipleri için geçerli sayılacak.

Savaşçı jetlerin arızalı olduğu düşünülen mekanizma tüpleri kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde parça değişikliği yapılacak.

ABD ordusu denetleme sürecinin yaklaşık 48 saat süreceğini duyurdu.

F-35'in sınıfının en büyük ve pahalı uçağı olduğu belirtiliyor. Savaş jeti Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelere satılıyor.

F-35'ler ilk kez bu yıl İsrail tarafından kullanılmıştı.

