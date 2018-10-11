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ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı aldı.

ABD Ordusu, geçtiğimiz ay ülkenin Güney Carolina eyaletinde yaşanan F-35 kazasının ardından teknik aksaklık şüphesiyle tüm F-35 tipi savaş uçaklarının uçuşunu durdurma kararı aldığını duyurdu.

Uçuşları durdurma kararı F-35'lerin F-35A ve F-35C de dahil olmak üzere tüm tipleri için geçerli sayılacak.

Savaşçı jetlerin arızalı olduğu düşünülen mekanizma tüpleri kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde parça değişikliği yapılacak.

ABD ordusu denetleme sürecinin yaklaşık 48 saat süreceğini duyurdu.

F-35'in sınıfının en büyük ve pahalı uçağı olduğu belirtiliyor. Savaş jeti Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelere satılıyor.

F-35'ler ilk kez bu yıl İsrail tarafından kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakanlığı F-35 F-35B savaş uçağı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
F_35 Savaş uçaklarının birçok parçası Türkiye'de üretiliyor. İnşallah hata bizim ürettiğimiz parçalarda olmaz.
Beter olun coniler
yine neyin peşinden pis şeytan. boşuna almamıştır bu kararı vardır bi bit yeniği
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