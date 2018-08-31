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'ABD F-35’leri Vermezse Ya Başkasından Alır Ya Kendimiz Üretiriz'

31.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en kısa zamanda S-400’leri alacağını yineledi. Balıkesir’de Astsubay Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan, “ABD F-35’leri vermezse ya başka ülkeden temin eder ya da kendimiz üretiriz” dedi

'ABD F-35’leri Vermezse Ya Başkasından Alır Ya Kendimiz Üretiriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan satın almak için anlaştığı S-400’lerden vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı, Suriye’den Türk topraklarına yapılan roket saldırıları yapıldığı günlerde ABD ve Almanya’nın Türkiye’de konuşu Patriot’ları sökmesi ve sonrasında Türkiye’nin satın alma taleplerinin geri çevrilmesinin kendilerini S-400 almaya mecbur ettiğini yineledi ve Türkiye’nin dayatmalara boyun eğmeyeceğini söyledi:

“Suriye’den top, roket, havan saldırısı yapılırken, 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, 125 vatandaşımız yaralanırken bunlar ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Ülkemize daha önce konuşlandırılmış hava savunma sistemlerini hemen çekiyorlardı. Sadece bununla kalınmadı. Kendimiz koruyabilmek için ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve diğer yüksek teknolojiye sahip silahlar bize verilmedi. Bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verildi. Topraklarımızı korumak ve milletimizin can mal güvenliğini sağlamak için alternatif arayışına girdiğimizde hemen karşımıza dikilip ‘sakın ha’ diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin S-400lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir inşallah en kısa zamanda alacağız.”

“Artık dünya tek ülkeden ibaret değil, (F-35’lerin) çok alternatifleri var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13 Ağustos’ta Türkiye’ye teslimatını geçici olarak durdurduğu F-35 uçakları hakkında da değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu F-35'ler için bugüne kadar 900 milyon dolar ödemede bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, “120 (adet) F35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını vermediler, biz üretiyoruz. İşte bu teröristleri bunlarla vuruyoruz, etkisiz hale getiriyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı” dedi.

“ABD’nin Suriye konusunda bize verdiği ama yerine getirmediği sözleri saysam bize bakacaklar yüzleri kalmaz”

Erdoğan, yalnız ABD’yi değil Avrupa Birliği’ni de Türkiye’ye verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi. Cumhurbaşkanı’nın tam üyelik müzakerelerinde Türkiye’nin haksızlığa uğradığının altını çizdi.

Erdoğan, “Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz. AB üyeliğinde o kriterleri nasıl fırıldak gibi döndürdüklerini biliyoruz” dedi.

TBMM Başkanı: "ABD, tehditle Türkiye’ye iş yaptıramaz, belki ağır bedel ederiz ama boyun eğmeyiz"

ABD’ye yönelik bir diğer değerlendirme de TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan geldi. Posta gazetesinden Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı, “

ABD, Türkiye’ye tehditle iş yaptıramaz. Bedel öderiz, belki ağır bedel ödeyeceğiz, ama boyun eğmeyiz; bir kere bunu bilmesi lazım Amerika’nın. Bizim karakterimizde tehditle, şantajla dize getirme bu millete sökmez. Ve nitekim bu konu gündeme geldiğinde gördünüz, işte bütün partiler gayet güzel bir duruş sergilediler, bu milli meseledir ve burada asla Amerika’nın bu tutumunu kabul etmemiz mümkün değildir diye herkes net bir duruş ortaya koydu. Bizi, isim vermeyeyim, bölgedeki bazı devletlerin yerine koymak ve bizden onların yaptığı davranışı beklemek çok büyük hata olur, olmuştur” dedi.

TBMM Başkanı: "Diyalog için ilk adımı ABD atmalı"

ABD’nin Rahip Brunson davası sonrası attığı adımları eleştiren Yıldırım, sorunların hala diyalogla çözülebileceğini savundu:

“Amerika işi zor bir noktaya getirdi, çok ileri adımlar attı, çok büyük laflar söyledi, dolayısıyla ellerinde fazla araçları kalmadı. Bundan daha fazla ne yapabilirler? Amerika tarafı, ‘Türkiye ile ekonomik olarak mücadele edeceğiz’ diyor. Zaten yapıyor. Şu anda yapılanlar normal şeyler mi? Şimdi işin arka tarafına bakalım. Burada Türkiye ile karşı karşıya gelme Amerika'nın açısından hiç akılcı bir durum değil. Dolayısıyla bana göre hala bir çıkış mevcuttur. Ama bu süreci başlatmak Amerika'nın işi olmalıdır. Çünkü açık tehdit ortaya koyan biz değiliz. İlk adımı atma görevi Amerika'ya düşüyor.”

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