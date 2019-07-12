ABD: F-35'lerle ilgili pozisyonumuz değişmedi

Akar da Türkiye'ye gelmeye başlayan S-400'lerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "toplam üç uçağın Mürted bölgesine inerek söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladığını ve sürecin devam edeceğini" belirtti. Askeri personelin de Türkiye ve Rusya'da kurulum ve işletim eğitimi aldığını vurgulayan Akar, ABD ile yaşanan Patriot krizine de değindi.

Esper, teslimatlarla ilgili Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi. Washington'da savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Esper'in önümüzdeki hafta resmen bu görevi üstlenmesi bekleniyor.

Türkiye Patriotların tedarikini hâlâ istiyor.Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatı ile ilgili ABD'den ilk açıklama Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'den geldi. Pentagon'da Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada teslimatın başlamasından Washington'ın haberdar olduğunu belirten Esper, ABD'nin pozisyonunun değişmediğini, S-400'lere sahip olduğu sürece Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını alamayacağını yineledi.

Patriotlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve Patriotların tedarikini hâlâ istediklerini belirten Akar, "Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler" şeklinde konuştu.

ABD'nin pozisyonu

NATO sistemlerine uyumlu olmadığı için Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasını istemeyen ABD, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunuyor. Türkiye'ye ekonomik yaptırım hazırlığında olan ABD, Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda F-35 programından da çıkaracağı tehdidinde bulunmuştu.

Reuters/HS,SSB

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