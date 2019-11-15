“ABD, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecek”

İSTANBUL, (DHA)- Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan araştırmaya göre ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 78’i FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 15’i, ise Türkiye’nin duruşunda taviz vermesi durumunda ABD’nin Gülen’i iade edeceğini söyledi.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD ile terör örgütleri ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme dün Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.