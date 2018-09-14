"ABD, Filistin aleyhine kararlar almayı sürdürecek"

NUR EBU IYŞE - Filistinli uzmanlar, "Filistin aleyhine kararlara imza atan ABD yönetiminin, kendi vizyonu ve planlarını kabul ettirmek için daha ileri gideceğini" belirtiyor.

Filistinli siyaset uzmanları, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapılan yardımların durdurulması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisinin kapatılması" gibi Filistin aleyhine birçok karar alan Trump yönetiminin, bu adımlarını ilerleterek, benzer kararlar alacağını ifade ediyor.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu vurgulayan uzmanlar, ayrıca ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" dile getiriyor.

- "ABD ve İsrail planlarını uygulamak için acele ediyor"

Filistinli siyasi analist Talal Avkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı bu kararların Filistinlilere kendi barış planını dayatmak ve Filistin davasını ortadan kaldırmak için bir araç olduğunu belirtti.