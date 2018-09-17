HABER

“ABD Filistin’den İsrail’in intikamını alıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi: - "Filistinlileri cezalandırmak ve iradesini kırmak için tek taraflı ve yasa dışı tedbirler almak ABD yönetimine yetmedi. Şimdi, FKÖ Temsilcisi Zomlot ve ailesini insanlık dışı ve kasıtlı bir şekilde hedef alarak yeni bir yaptırım düzeyine başvurdu" - "ABD yönetimi, Filistin’den İsrail’in intikamını alıyor" - “Amerikan yönetiminin Filistin yönetimine ve halkına olan nefretini yansıtıyor”

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal eden ABD yönetiminin, Filistin’den İsrail’in intikamını aldığını söyledi.

Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un FKÖ Temsilcisi Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal adımının bir “intikam yöntemi” olduğunu vurgulayarak, bunun “Amerikan yönetiminin Filistin yönetimine ve halkına olan nefretini yansıttığını" ifade etti.

Aşravi, "Filistinlileri cezalandırmak ve iradesini kırmak için tek taraflı ve yasa dışı tedbirler almak ABD yönetimine yetmedi. Şimdi, FKÖ Temsilcisi Zomlot ve ailesini insanlık dışı ve kasıtlı bir şekilde hedef alarak yeni bir yaptırım düzeyine başvurdu." ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu adımını "ABD-Filistin ilişkileri açısından tehlikeli ve diplomatik örfe aykırı" olarak nitelendiren Aşravi, "ABD yönetimi, Filistin’den İsrail’in intikamını alıyor." değerlendirmesini yaptı.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, FKÖ Washington Temsilcisi Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal ettiğini ve örgütün banka hesaplarını kapattığını belirtmişti.

Daha önce elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan, ardından Filistinlilere yapılan yardımları keseceğini duyuran ABD yönetimi son olarak, 1994'te Washington'da açılan FKÖ ofisinin kapatılacağını açıklamıştı.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu belirten uzmanlar, ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" ifade ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması
300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin FKÖ israil

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.