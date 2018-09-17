“ABD Filistin’den İsrail’in intikamını alıyor”

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal eden ABD yönetiminin, Filistin’den İsrail’in intikamını aldığını söyledi.

Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un FKÖ Temsilcisi Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal adımının bir “intikam yöntemi” olduğunu vurgulayarak, bunun “Amerikan yönetiminin Filistin yönetimine ve halkına olan nefretini yansıttığını" ifade etti.

Aşravi, "Filistinlileri cezalandırmak ve iradesini kırmak için tek taraflı ve yasa dışı tedbirler almak ABD yönetimine yetmedi. Şimdi, FKÖ Temsilcisi Zomlot ve ailesini insanlık dışı ve kasıtlı bir şekilde hedef alarak yeni bir yaptırım düzeyine başvurdu." ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu adımını "ABD-Filistin ilişkileri açısından tehlikeli ve diplomatik örfe aykırı" olarak nitelendiren Aşravi, "ABD yönetimi, Filistin’den İsrail’in intikamını alıyor." değerlendirmesini yaptı.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, FKÖ Washington Temsilcisi Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal ettiğini ve örgütün banka hesaplarını kapattığını belirtmişti.