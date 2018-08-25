HABER

ABD, Filistin'e 200 milyon dolarlık yardımı durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 02:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, üst düzey bir bakanlık yetkilisine atfen konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Yönetimine verileceği ve Batı Şeria ile Gazze'de kullanılacağı belirtilen 200 milyon doları aşkın kaynağın yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.

- Trump'ın talimatıyla karar alındı

ABD ile Filistin arasındaki Orta Doğu Barışı eksenli gerginlik artarken yapılan söz konusu açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu değerlendirmenin sonucunda, Batı Şeria ve Gazze'de kullanılması planlanan 200 milyon doları aşkın ekonomik fon Başkan'ın da talimatıyla başka yerlere kaydırılacak. Bu fonlar yüksek öncelikli başka projelere yönlendirilecek."

Aynı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yaparken karşılaştığı zorlukların göz önünde tutulduğu belirtildi ve "kentteki Hamas kontrolünün şehirde yaşayanların hayatlarını riske attığı" iddia edildi.

Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararının ardından iyice gerilen ABD-Filistin ilişkilerinin bu kararla daha da negatif bir seyir izleyeceği belirtiliyor.

Kudüs kararının ardından Trump yönetiminin Orta Doğu Barış sürecindeki arabulucu rolünü tamamen yitirdiği değerlendirmesi yapılırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kararın ardından iki kez gittiği bölgede hiçbir Filistinli yöneticiyle görüşememişti.

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
Kastamonu'da büyük orman yangını!Kastamonu'da büyük orman yangını!
Büyük yoğunluk! Tatilciler dönüş yolunda! Trafik havadan böyle görüntülendiBüyük yoğunluk! Tatilciler dönüş yolunda! Trafik havadan böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

Nuri Şahin menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi!

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

İlginizi Çekebilir

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da büyük orman yangını!

Kastamonu'da büyük orman yangını!

Büyük yoğunluk! Tatilciler dönüş yolunda! Trafik havadan böyle görüntülendi

Büyük yoğunluk! Tatilciler dönüş yolunda! Trafik havadan böyle görüntülendi

Kurban Bayramı'nın 7 günlük acı bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

Kurban Bayramı'nın 7 günlük acı bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.