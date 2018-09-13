WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, İsrail ile müzakere masasına dönmesi durumunda Amerikan yönetiminin Filistin'e 5 milyar dolar yardım önerdiği iddiasını reddetti.
Greenblatt, ABD yönetiminin müzakereler karşılığında Filistin'e 5 milyar dolarlık yardım önerisinde bulunduğu iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.
Trump'ın özel temsilcisi, "Gerçek şu: Bu iddia yalan. Eğer barış planı açıklandığında Filistin yönetimi, barış konusunda ciddiyse ve Filistinlilerin hayatlarını iyileştirmek istiyorsa önce bu planı değerlendirmek istemeli. Bir tarafın müzakere masasına dönmesi için 5 milyar dolar ödeme fikri absürd. Bu şekilde nasıl barış sağlanabilir?" paylaşımında bulundu.
Ortadoğu barış süreci büyük ölçüde donmuşken İsrail kaynaklı bir haber sitesi, müzakere masasına dönmesi karşılığında ABD'nin Filistin'e 5 milyar dolar yardım yapmayı önerdiğini iddia etmişti.
ABD yönetimi son aylarda Filistin'e yaptığı farklı alanlardaki mali yardımları tamamen kesmiş, Washington'ın bu adımı Ortadoğu barış sürecini iyice çıkmaza sokan bir adım olarak değerlendirilmişti.
Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti
Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı
İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum