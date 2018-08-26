ABD Filistin'e Yardımlarda 200 Milyon Doları Aşkın Kesintiye Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin’e 200 milyon dolardan fazla yardımın kesildiğini açıkladı. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, normalde Batı Şeria ve Gazze için planlanan yardımların, “başka yerlerdeki öncelikli projelere” aktarılacağını bildirdi.
Yetkili, Filistin yönetimine yapılan yardımı değerlendirdiklerini, bu ödeneklerin ABD’nin ulusal çıkarlarının gerektirdiği ve Amerikalı vergi mükellefinin hak ettiği biçimde harcanacağını söyledi. Yetkili 200 milyon doları aşan yardımın Başkan Donald Trump’ın da direktifiyle başka yere yönlendirileceğini açıkladı.
Paranın nereye aktarılacağı sorula bir başka Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, diğer politika önceliklerinin belirlenmesi için Kongre’yle birlikte çalışılacağını belirtti. İki yetkili de adlarının verilmesini istemedi.
Filistin yönetimi, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’İn başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliğini bu kente taşımasının ardından Washington’un bölgedeki barış girişimlerini boykot etme kararı almış, Beyaz Saray da bunun ardından Filistinlilere verilen yardımı kesme kararı almıştı.
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